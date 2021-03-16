











Сяо Синь Ян (настольный теннис) стала первой спортсменкой из Монако, оформившей путевку на Олимпийские игры в Токио. Это стало возможным после великолепно проведенной предолимпийской квалификации в Дохе (Катар) в минувшие выходные.

Для Сяо Синь Ян путевка в Токио — это уже большая победа… По завершении успешной квалификации ее переполняли эмоции: «Я посвящаю этот успех моему отцу, который всегда помогал и поддерживал меня с детства, а также Монако», — призналась она по окончании предолимпийского квалификационного турнира. «Спасибо Князю Альберу II, который дал мне этот шанс, Федерации настольного тенниса Монако, Олимпийскому комитету Монако и всем тем, кто верил в меня, в то время, когда мне было тяжело».

Сложнейший финал

Уверенно победив в первых двух поединках, обыграв сперва Дарью Триголос (4:0), а затем Манику Батру (4:1), Сяо Синь Ян с большим трудом провела финальный матч против Марии Сяо из Испании. После победы в первом сете (14-12) Сяо Синь проиграла следующие два (8-11, 4-11). Но после ожесточенной битвы между двумя теннисистками, при счете 3-3, Сяо Синь Ян вырвала победу в сложнейшем финальном сете (12-10).

Победа, которая позволила квалифицироваться на Олимпиаду, после сложнейшего часового матча. «Нужно было быть сильной, как физически, так и морально, так как напряжение в финале было очень сильным. В итоге именно моральный настрой помог одержать победу в финале».

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