











После нескольких месяцев неопределенности Олимпийский комитет Монако направил решительное послании в присутствии Князя Альбера II и Принца Жака и Принцессы Габриэллы.

В этом году отмечаемый 23 июня Олимпийский день прошел с особым размахом. Пандемия коронавируса и череда ограничений в последние месяцы серьезно отразились на спортивном секторе, досуге, соревнованиях и на стадионах, спортзалах и бассейнах. Тем не менее, постепенное ослабление ограничений дает новый импульс спорту и физкультуре.

Князь Альбер II не упустил возможность приветствовать молодежь (Фото Эрика Матона (Éric Mathon), Княжеский Дворец)

После года вынужденного отдыха Олимпийский комитет Монако приветствовал учеников четвертых классов в Espace Saint-Antoine. За месяц до церемонии открытия Олимпийских игр в Токио послание было сильным. На мероприятии присутствовал Князь Альбер II, президент Олимпийского комитета Монако, в сопровождении своих детей — Принца Жака и Принцессы Габриэллы.

Под знаком дружбы и уважения

Девиз Олимпийского дня — двигаться, учиться и открывать — ориентирован на самых маленьких. Следуя девизу, Олимпийский комитет Монако предоставил каждой начальной школе пакет «Kids’ Athletics». Этот инструмент с помощью учебных материалов позволяет развивать у детей навыки бега, метания, прыжков, балансирования…

Школьники Монако приняли участие в пяти семинарах (Фото Эрика Матона (Éric Mathon), Княжеский Дворец)

Школьники Монако увлеченно и старательно приняли участие в пяти семинарах, где проявили свои лучшие качества. Дети были горды надеть одежду континентов, которые символизируют олимпийские кольца, а также белую форму Олимпиады в Токио. Семинары были основаны на трех фундаментальных ценностях олимпизма: дружбе, уважении и совершенстве.

Предвкушение Олимпийских игр в Токио

За мероприятием с большим вниманием следил Князь Монако. Принц Жак и Принцесса Габриэлла попробовали свои силы в некоторых мастер-классах. «В конце учебного года ситуация наконец-то улучшается», — отметила генеральный директор Олимпийского комитета Монако Иветт Ламбен-Берти (Yvette Lambin-Berti). «Мы снова сможем бегать, плавать и делиться достижениями. Олимпийский комитет Монако может только приветствовать это решение, к которому все олимпийские федерации призывали Княжеское правительство с ноября 2020 года», — добавила она.

Школьники Монако приняли участие в пяти семинарах (Фото Эрика Матона (Éric Mathon), Княжеский Дворец)

Все дети — смена сегодняшних чемпионов — получили именные дипломы за участие в Олимпийском дне, медали, бутылки воды и два значка Олимпиады в Токио.

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