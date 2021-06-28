После нескольких месяцев неопределенности Олимпийский комитет Монако направил решительное послании в присутствии Князя Альбера II и Принца Жака и Принцессы Габриэллы.

В этом году отмечаемый 23 июня Олимпийский день прошел с особым размахом. Пандемия коронавируса и череда ограничений в последние месяцы серьезно отразились на спортивном секторе, досуге, соревнованиях и на стадионах, спортзалах и бассейнах. Тем не менее, постепенное ослабление ограничений дает новый импульс спорту и физкультуре.

Князь Альбер II не упустил возможность приветствовать молодежь (Фото Эрика Матона (Éric Mathon), Княжеский Дворец)
Князь Альбер II не упустил возможность приветствовать молодежь (Фото Эрика Матона (Éric Mathon), Княжеский Дворец)

После года вынужденного отдыха Олимпийский комитет Монако приветствовал учеников четвертых классов в Espace Saint-Antoine. За месяц до церемонии открытия Олимпийских игр в Токио послание было сильным. На мероприятии присутствовал Князь Альбер II, президент Олимпийского комитета Монако, в сопровождении своих детей — Принца Жака и Принцессы Габриэллы.

Под знаком дружбы и уважения

Девиз Олимпийского дня — двигаться, учиться и открывать — ориентирован на самых маленьких. Следуя девизу, Олимпийский комитет Монако предоставил каждой начальной школе пакет «Kids’ Athletics». Этот инструмент с помощью учебных материалов позволяет развивать у детей навыки бега, метания, прыжков, балансирования…

Школьники Монако приняли участие в пяти семинарах (Фото Эрика Матона (Éric Mathon), Княжеский Дворец)
Школьники Монако приняли участие в пяти семинарах (Фото Эрика Матона (Éric Mathon), Княжеский Дворец)

Школьники Монако увлеченно и старательно приняли участие в пяти семинарах, где проявили свои лучшие качества. Дети были горды надеть одежду континентов, которые символизируют олимпийские кольца, а также белую форму Олимпиады в Токио. Семинары были основаны на трех фундаментальных ценностях олимпизма: дружбе, уважении и совершенстве.

Предвкушение Олимпийских игр в Токио

За мероприятием с большим вниманием следил Князь Монако. Принц Жак и Принцесса Габриэлла попробовали свои силы в некоторых мастер-классах. «В конце учебного года ситуация наконец-то улучшается», — отметила генеральный директор Олимпийского комитета Монако Иветт Ламбен-Берти (Yvette Lambin-Berti). «Мы снова сможем бегать, плавать и делиться достижениями. Олимпийский комитет Монако может только приветствовать это решение, к которому все олимпийские федерации призывали Княжеское правительство с ноября 2020 года», — добавила она.

Школьники Монако приняли участие в пяти семинарах (Фото Эрика Матона (Éric Mathon), Княжеский Дворец)
Школьники Монако приняли участие в пяти семинарах (Фото Эрика Матона (Éric Mathon), Княжеский Дворец)

Все дети — смена сегодняшних чемпионов — получили именные дипломы за участие в Олимпийском дне, медали, бутылки воды и два значка Олимпиады в Токио.

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