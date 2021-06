Après des mois d’incertitudes, le Comité Olympique Monégasque a envoyé un message fort, en présence du Prince Albert II accompagné du Prince Héréditaire Jacques et de la Princesse Gabriella.

Cette année, la Journée olympique (célébrée traditionnellement le 23 juin) a pris une dimension particulière. Alors que la crise sanitaire et les épisodes successifs de confinement ces derniers mois ont durement impacté le secteur sportif, en loisirs et compétitions, dans les stades, salles de sport, piscines et gymnases, la reprise progressive a redonné un nouvel élan aux activités physiques et sportives.

Le prince Albert II n’a pas manqué de féliciter les jeunes. (Photo Éric Mathon / Palais Princier)

Après une année de repos forcé, le Comité Olympique Monégasque a accueilli à l’espace Saint-Antoine des élèves de CM1. Et à un mois de la cérémonie d’ouverture des Jeux de Tokyo, le message envoyé était fort. Une manifestation en présence du Prince Albert II, Président du Comité Olympique Monégasque, accompagné du Prince Héréditaire Jacques et de la Princesse Gabriella.

Sous le signe de l’amitié, du respect de de l’excellence

La devise de la Journée olympique – bouger, apprendre et découvrir – s’oriente naturellement vers les plus jeunes. C’est dans cet esprit que le COM a décidé de doter chaque établissement primaire d’un sac « Kids’ Athletics ». Un outil de qualité, permettant avec un matériel pédagogique conséquent, de développer des activités et de (re)découvrir de très nombreuses compétences : course, lancer, saut, équilibre…

Les scolaires de CM1 de la principauté ont pris part à cinq ateliers. (Photos Éric Mathon / Palais Princier)

Enthousiastes et appliqués, les scolaires monégasques étaient très heureux de se retrouver et fiers, dans leur tenue aux couleurs des continents symbolisant les anneaux olympiques (ainsi que le blanc pour Tokyo 2020), de prendre part aux cinq ateliers où ils ont donné le meilleur d’eux-mêmes. Autour bien sûr des trois valeurs fondamentales de l’Olympisme : l’amitié, le respect et l’excellence.

Un avant goût des JO de Tokyo

Une démonstration suivie avec beaucoup d’attention par le Souverain. Jacques et Gabriella se sont également essayés sur certains ateliers. « En cette période de fin d’année scolaire, la situation s’améliore enfin, s’est félicité Yvette Lambin-Berti, secrétaire générale du COM. Nous pouvons à nouveau courir, nager et partager des moments de joie dans l’effort. Le Comité Olympique Monégasque ne peut que se féliciter de cette reprise que toutes les Fédérations olympiques avaient appelée de leurs vœux auprès du Gouvernement Princier, dès le mois de novembre 2020. »

Les scolaires de CM1 de la principauté ont pris part à cinq ateliers. (Photos Éric Mathon / Palais Princier)

Tous les enfants, graines de champions de demain, sont repartis avec un diplôme personnalisé de leur participation à cette journée, une médaille, deux pin’s de Tokyo en avant-première et une gourde.

>> À LIRE AUSSI : Joël Bouzou (Peace and Sport) : « Le sport est un vecteur pour promouvoir l’égalité des chances »