Grand Prix de Monaco 2024 : comment s’y rendre et comment se déplacer en ville ?

Monaco Tribune vous présente un guide complet pour vous déplacer en Principauté durant les week-ends de courses automobiles (E-Prix, Grand Prix historique, Grand Prix de F1).

L’été est souvent synonyme de période intense à Monaco. Avec ses nombreux évènements sportifs qui s’y déroulent, la Principauté est une terre d’accueil pour tous les fans de sports automobiles.

Du 27 avril au 26 mai trois courses ont lieu : le E-Prix, le Grand Prix historique et le Grand Prix de F1. Toutes ses courses génèrent de nombreux trafics en piste, mais aussi en ville pour les spectateurs. Alors prenez un temps d’avance sur tout le monde et laissez-vous vous guider par nos différents conseils.

Le train et le bus : une valeur sûre

Bien que vous ayez plusieurs moyens de transport à votre disposition, le plus facile et le plus économique reste le train. Vous pouvez déposer votre voiture en ville ou dans un parking puis vous vous rendez à Monaco en train depuis Cannes, Nice ou Menton.

En effet, des trains passent toutes les 15 minutes et l’aller vous coûtera 11,30 € depuis Cannes, 4,90 € depuis Nice et 2,90 € depuis Menton. Le train vous économise également du temps car vous mettrez une heure depuis Cannes, vingt minutes depuis Nice et dix minutes depuis Menton.

Grâce à la compagnie de transport ZOU!, vous disposez aussi du bus pour vous rendre à Monaco. La ligne 600 vous permet aussi de venir depuis Nice et Menton, par exemple. Le prix est fixé à 2,50 € l’unité. L’avantage du bus 600 c’est qu’il vous dépose à différents endroits de Monaco comme le Casino de Monte-Carlo mais aussi l’Office de tourisme et la Gare SNCF.

Le nouveau parking des Salines

Vous avez à disposition de nombreux parkings, dont notamment la présence d’un nouveau, celui des Salines.

A l’occasion des courses automobiles, ce parking flambant neuf, d’une capacité de 1800 places, proposera un réseau de navette gratuite pour les usagers. Les navettes vous déposeront au centre-ville et inversement. Ce parking vous proposera également une baisse tarifaire de 50% sur les places de parking durant les périodes de Grands Prix, hormis les 25 et 26 mai.

Voici un QR code pour tout autre renseignement sur le parking ainsi que les navettes mises à disposition.

QR code des navettes

Autre solution pour vous stationner, ce sont les parkings-relais présents à Beausoleil, Cap d’Ail et Roquebrune-Cap-Martin.

Vous pouvez aussi vous rendre en Principauté grâce aux applications de covoiturage comme BlaBlaCar. Vous trouverez aussi des offres de covoiturages sur les réseaux sociaux donc n’hésitez pas à scruter assez régulièrement ces offres car elles partent assez rapidement.

Nous vous préconisons quatre manières de se déplacer : le bateau, le vélo, le bus et à pied. En effet, le vélo est avantageux puisque vous disposez de nombreuses stations de vélos électriques Monabike en libre-service. Le tarif de ces vélos reste accessible car le trajet vous coûtera 1 € pour moins de 30 minutes ou 3 € pour la journée entière. Il faut noter que certaines stations seront neutralisées.

Le bateau électrique est un des nombreux transports présents à Monaco, mais aussi l’une des plus belles pour observer le Port Hercule. La traversée simple ou l’aller/retour (validité 30 minutes) coûte 2 €, le pass 24 heures est à 5,50 € et le pass 48 heures est à 8,50 €. Vous pouvez profiter d’une correspondance gratuite avec un bus à la sortie du bateau mais vous n’avez que 30 minutes. Pour tout autre renseignement, visitez le site internet.

Vous pouvez vous déplacer via les lignes de bus de la Principauté (mais attentions aux déviations !). Vous pouvez simuler votre itinéraire directement sur le site internet de la Compagnie des Autobus de Monaco et les tarifs sont identiques à ceux du bateau.

Pour vous déplacer à pied, vous pouvez utiliser votre propre téléphone pour vous repérer. À noter que l’accès au réseau téléphonique monégasque a été rendu plus facile pour les utilisateurs des opérateurs français depuis peu. Aucun surcoût n’est à prévoir si vous venez de l’Union européenne.

Il y a aussi l’application Monapass qui vous permet de suivre en temps réel les infos pratiques sur les transports monégasques et ainsi suivre un itinéraire précis.