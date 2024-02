Fini les problèmes avec votre réseau mobile à Monaco

Vous pourrez désormais envoyer vos SMS et vous connecter à Internet, sans aucune contrainte, à compter du 5 mars.

Publicité

Difficile de trouver du réseau à Monaco si vous n’êtes ni client de Monaco Telecom ni de Orange… Et bien, bonne nouvelle ! En coordination avec les opérateurs français et l’opérateur national Monaco Telecom, le Gouvernement Princier instaure un réseau mobile pour tous dès le 5 mars 2024.

SFR, Bouygues Telecom ou même Free, chaque abonné aux services mobiles français pourra bénéficier du nouveau réseau Monaco Telecom.

L’objectif est de remplacer votre opérateur initial, le temps de votre séjour à Monaco afin d’unifier la qualité du réseau mobile en Principauté, à l’image du service proposé dans la Zone Euro.

Un projet porté par le Gouvernement Princier, qui « favorisera, à terme, une qualité de service et une couverture homogène pour tous les abonnés des services mobiles étrangers », déclare Christophe Pierre, Directeur des Plateformes et des Ressources Numériques au sein de la Délégation Interministérielle chargée de la Transition Numérique.

Vous payez pour l’impression de vos factures papier Monaco Telecom ? Voici comment cet argent verdit la ville

Il sera possible d’utiliser le réseau mobile, en seulement quelques clics. Il suffira tout d’abord de s’assurer que l’itinérance de votre téléphone est activée, pour bénéficier des appels entrants et sortant et d’une connexion parfaite à Internet en Principauté. Ensuite, vous devrez simplement vérifier que les paramètres suivants sont activés :

Les données cellulaires et l’itinérance « Données à l’étranger ». Les services internet mobiles, tels que MMS, WhatsApp ou applications, exigeant en effet l’activation des données cellulaires ;

L’indicatif +33 devra être composé pour tout appel vers la France. Le numéro nécessitera, le cas échéant, d’être sauvegardé au même format dans le répertoire téléphonique ;

Le réglage en mode « Sélection automatique du réseau » ou, lorsque le mobile n’affiche aucun réseau, procéder manuellement à la sélection de « Monaco Telecom ».

Ce nouveau réseau mobile pour tous devrait être sans surcoût dans la plupart des cas. Chaque opérateur français pourra néanmoins appliquer librement sa propre grille tarifaire, à ses clients.

Pour plus de renseignements, une FAQ est disponible sur le site internet Mon Service Public.