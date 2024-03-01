Больше никаких проблем с мобильной связью в Монако

С 5 марта французские абоненты смогут отправлять текстовые сообщения и пользоваться Интернетом безо всяких ограничений.

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Найти сеть в Монако — задача не из лёгких, если вы не являетесь счастливым клиентом Monaco Telecom или Orange. Но теперь всё изменится! В сотрудничестве с французскими операторами связи и национальным оператором Monaco Telecom правительство Монако запускает с 5 марта 2024 года мобильную сеть, доступную для всех.

SFR, Bouygues Telecom и даже Free — любой абонент французской мобильной связи сможет воспользоваться преимуществами новой сети Monaco Telecom.

Цель проекта — временно заменить вашего текущего оператора на время пребывания в Монако, чтобы обеспечить единое качество мобильной связи в Княжестве, сопоставимое с услугами, предоставляемыми в странах еврозоны.

Этот проект при поддержке Правительства Монако «в конечном итоге обеспечит стабильное качество обслуживания и широкое покрытие для всех пользователей иностранных мобильных сетей», — отмечает директор по цифровым платформам и ресурсам Межведомственной рабочей группы по вопросам цифровизации Кристоф Пьер (Christophe Pierre).

Как подключиться к бесплатному WiFi на улицах Монако?

Чтобы воспользоваться мобильной сетью, достаточно всего лишь нескольких кликов. Вам нужно просто активировать роуминг на вашем телефоне для доступа к входящим и исходящим звонкам, а также к высокоскоростному интернет-соединению в Княжестве. Затем проверьте, что следующие настройки активированы:

«Передача сотовых данных» и «Роуминг данных за границей». Для использования мобильного интернета в приложениях, таких как MMS, WhatsApp и других, необходима активация сотовых данных;

Установите «Автоматический выбор сети» или, если ни одна сеть не отображается на экране вашего мобильного телефона, вручную наберите «Monaco Telecom».

Для всех звонков во Францию используйте код +33. При необходимости сохраните номера в этом формате в своём телефонном справочнике.

В большинстве случаев эта новая мобильная сеть будет предоставляться бесплатно. Однако каждый французский оператор вправе устанавливать собственные тарифы для своих клиентов.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт госуслуг Mon Service Public, где можно найти ответы на часто задаваемые вопросы.