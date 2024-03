Addio ai problemi con la rete mobile a Monaco

A partire dal 5 marzo, chi possiede un abbonamento francese potrà inviare SMS e connettersi a internet senza alcuna restrizione.

Difficile trovare campo a Monaco se non siete clienti Monaco Telecom o Orange, vero? Ora non più, abbiamo delle buone notizie! Dal 5 marzo, in collaborazione con gli operatori francesi e con l’operatore nazionale Monaco Telecom, il Governo del Principe attiverà una rete mobile per tutti.

SFR, Bouygues Telecom e persino Free… tutti gli abbonati ai servizi di telefonia mobile francesi potranno usufruire della nuova rete Monaco Telecom.

L’obiettivo è quello di sostituire il vostro operatore per tutta la durata del soggiorno a Monaco, così da unificare la qualità della rete mobile nel Principato, come succede con il servizio offerto nella zona euro.

Un progetto sostenuto dal Governo del Principe che “si pone l’obiettivo di promuovere la qualità del servizio e la copertura uniforme per tutti gli abbonati ai servizi di telefonia mobile stranieri”, ha dichiarato Christophe Pierre, Direttore delle Piattaforme e Risorse Digitali presso la Delegazione Interministeriale per la Transizione Digitale.

Potrete utilizzare la rete mobile giusto con qualche clic. Basterà assicurarvi di aver attivato il roaming sul telefono, così da poter usufruire delle chiamate in entrata e in uscita e di una connessione a internet perfetta in tutto il Principato. Basta quindi verificare che siano attive le seguenti impostazioni:

Dati cellulare e roaming “Dati all’estero”. I servizi Internet mobile come MMS, WhatsApp e alcune applicazioni richiedono l’attivazione dei dati cellulare;

L’impostazione della modalità “Selezione automatica della rete” o, se non viene visualizzata alcuna rete, selezionare manualmente “Monaco Telecom”.

Il prefisso +33 deve essere digitato per tutte le chiamate verso la Francia. Se volete salvarlo, il numero dovrà avere lo stesso formato anche nella rubrica.

Nella maggior parte dei casi, questa nuova rete mobile dovrebbe essere disponibile per tutti senza costi aggiuntivi. Tuttavia, ogni operatore francese sarà libero di applicare ai propri clienti le proprie tariffe.

Per maggiori informazioni, è disponibile una pagina FAQ sul sito Mon Service Public.