Как подключиться к бесплатному WiFi на улицах Монако?

Очень удобная услуга, в частности, для гостей Княжества, например, чтобы сориентироваться в городе.

С 2017 года Monaco Wifi позволяет бесплатно подключиться к Интернет вне жилых домов, ресторанов и отелей Княжества. «Смысл услуги – в том, чтобы туристы могли подключиться к Интернет, чтобы выбрать ресторан, найти, чем заняться, и сориентироваться на месте», объясняет Кристоф Пьер, директор цифровых платформ и ресурсов (DPRN) в Межведомственной делегации по цифровым технологиям (DITN).

70 точек подключения на территории Княжества

В Монако работает более 70 хот-спотов, т.е. приблизительно через каждые 200 метров. Они установлены в основном на автобусных остановках с цифровыми экранами, в стратегически важных и туристических местах Княжества, таких как почтовые отделения, place du Casino, place d’Armes, place de la Visitation, place des Moulins, а также перед туристическим офисом и Океанографическим музеем.

Полный список хот-спотов доступен в приложении Your Monaco, во вкладке «explorer», а также во всех тактильных терминалах, установленных в Княжестве. Кроме того, летом Monaco Télécom при поддержке Дирекции по туризму и конгрессам распространяет среди отдыхающих специальную информацию о Monaco Wifi, чтобы помочь им найти различные точки подключения.

Следует отметить, что восточная часть Монако, в частности квартал Larousse/Saint Roman, покрыта услугой немного слабее. «Но сеть будет уплотняться», уверяет Кристоф Пьер. В частности, следующие точки подключения будут установлены у будущего Ило Пастер и Экзотического сада.

Ограниченная мощность

В свою очередь, руководитель программы Smart City Межведомственной делегации по цифровым технологиям утверждает: «не следует забывать, что это – вспомогательная сеть. Она – не для того, чтобы смотреть телевидение в разрешении 4К. Она работает для того, чтобы сориентироваться в городе, получить полезную информацию, проверить свою электронную почту или отослать сообщение по WhatsApp. Сеть позволяет и работать в Интернет, но она не такая мощная, как у вас дома или на частном предприятии.»

Кстати, чтобы поработать в Интернет, можно устроиться на железнодорожном вокзале, где также работает публичная сеть Wifi и где недавно были обустроены бесплатные маленькие общие офисы. «Они лучше изолированы, а главное – располагают более мощной сетью WiFi. Это очень удобно для челноков и бизнесменов, приезжающих в Княжество», продолжает Жорж Гамбарини.

Это очень просто: как только вы поймали сеть, открывается интернет-страница подключения. Абоненты Monaco Télécom internet вводят на этой странице свои имена пользователей. Туристы и челноки могут подключиться через различные социальные сети: Facebook, Х и Linkedin или заполнив идентификационный формуляр.

Этот этап обязателен для обеспечения оптимальной безопасности. «Доступ к этой услуге обусловлен заявлением в Комиссию по контролю персональных данных (CCIN). Таким образом, гарантируется безопасность личных данных пользователей», уверяет Кристоф Пьер. «Мы обычно рекомендуем эту публичную сеть, нормированную Monaco Telecom и княжеским правительством, а не вспомогательную сеть, которой можно пользоваться, например, в кафе и которая может открывать точки доступа к вашим телефонам и прочим цифровым устройствам», предупреждает Жорж Гамбарини.

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После отсылки протокола вы можете бесплатно пользоваться Интернет на любых типах ваших аппаратов: телефонах и компьютерах с операционными системами Android и iOS. Раньше действовали ограничения на подключения к Интернет, но три года назад они были сняты. Так что теперь можно оставаться на связи весь день. Кристоф Пьер уточняет, что на следующий день надо будет снова вводить свое имя пользователя. Количество одновременных подключений во всех точках варьирует от 100 до 200 с пиками до 250 в некоторые дни, но все веб-сайты загружены по-разному. «Экзотический сад, порт Эркюль и Кондамин – наиболее активные зоны подключений», отмечают наши собеседники. Поскольку эти сети рассчитаны на разовое использование, вы можете свободно и без задержек подключаться сразу к нескольким из них.