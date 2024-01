Comment se connecter gratuitement au WiFi dans les rues de Monaco ?

Cela peut-être très pratique pour les visiteurs notamment, pour s’orienter par exemple.

DĂ©ployĂ© depuis 2017, le Monaco Wifi permet de fournir une connexion gratuite en dehors des habitations, des restaurants et hĂ´tels de la PrincipautĂ©. « L’idĂ©e de dĂ©part est que les touristes puissent avoir de la connexion pour savoir oĂą se restaurer, trouver quoi faire et se diriger sur le territoire », explique Christophe Pierre, Directeur des Plateformes et des Ressources NumĂ©riques (DPRN) au sein de la DĂ©lĂ©gation InterministĂ©rielle chargĂ©e de la Transition du NumĂ©rique.

70 points de connexion sur le territoire

Un peu plus de 70 hotspots sont rĂ©partis dans tout Monaco, cela fait un hotspot tous les 200 mètres environ. Ils sont essentiellement dans les abribus qui disposent d’Ă©crans digitaux, et dans les points stratĂ©giques et touristiques de la PrincipautĂ© comme les bureaux de poste, la place du Casino, la place d’Armes, la place de la Visitation, la place des Moulins, devant l’office du tourisme et le MusĂ©e OcĂ©anographique.Â

La liste exhaustive est disponible sur l’application Your Monaco, prĂ©cisĂ©ment dans l’onglet « explorer », mais aussi dans toutes les bornes tactiles dĂ©ployĂ©es en PrincipautĂ©. Par ailleurs pendant l’Ă©tĂ©, Monaco TĂ©lĂ©com, avec l’aide de la Direction du Tourisme et des Congrès, distribue aux vacanciers de l’information spĂ©cifique au Monaco Wifi afin de les aider Ă retrouver ces diffĂ©rents points de connexion.Â

Sachez que l’est de Monaco, et en particulier le quartier Larousse/Saint Roman, est moins bien couvert. « Mais le rĂ©seau va encore se densifier », assure Christophe Pierre qui prĂ©cise que les prochains points de connexion se trouveront au niveau du futur ĂŽlot Pasteur et du Jardin Exotique.Â

Une puissance limitée

Ă€ son tour, le Responsable du programme Smart City Ă la DĂ©lĂ©gation InterministĂ©rielle chargĂ©e de la Transition du NumĂ©rique insiste : « il faut avoir en tĂŞte que c’est un rĂ©seau d’appoint. Il n’est pas fait pour regarder la tĂ©lĂ©vision en 4K, mais est destinĂ© Ă se retrouver dans la ville, s’informer, accĂ©der Ă ses mails, et Ă©ventuellement envoyer un message sur WhatsApp. Il est suffisant aussi pour travailler mais ce n’est pas un rĂ©seau aussi puissant que ce que vous pouvez avoir chez vous ou dans une entreprise privĂ©e. »

D’ailleurs pour travailler, il est tout à fait possible de s’installer dans la gare SNCF qui est couverte en Wifi public également, et où a été déployé récemment des petits bureaux partagés en libre accès. « Ils sont bien isolés et surtout, ils disposent d’un WiFi plus performant. Cela est très pratique pour les pendulaires et hommes d’affaires qui viennent en Principauté », poursuit Georges Gambarini.

C’est très simple, une fois le rĂ©seau dĂ©tectĂ©, une page web s’ouvre pour que vous puissiez vous connecter. Les clients Monaco TĂ©lĂ©com internet ont des identifiants Ă fournir sur le portail. Pour les touristes et pendulaires, il est possible de se connecter via les diffĂ©rents rĂ©seaux sociaux : Facebook, Twitter et Linkedin, ou alors via un formulaire d’identification Ă remplir.Â

Cette Ă©tape est obligatoire pour assurer une sĂ©curitĂ© optimale. « Ce service fait l’objet d’une dĂ©claration auprès de la Commission de ContrĂ´le des Informations Nominatives (CCIN), ainsi, la sĂ©curitĂ© des donnĂ©es personnelles des usagers est garantie », rassure Christophe Pierre. « Nous avons plutĂ´t tendance Ă conseiller ce type de rĂ©seau public, normĂ© ici par Monaco Telecom et le Gouvernement Princier, plutĂ´t qu’un rĂ©seau public d’appoint que l’on peut trouver dans des cafĂ©s par exemple, et qui peuvent ĂŞtre des points d’entrĂ©e dans vos tĂ©lĂ©phones et autres appareils », averti Georges Gambarini..

Protocole expĂ©diĂ©, vous pouvez ensuite surfer gratuitement sur tous types d’appareils : tĂ©lĂ©phone, ordinateur et Android comme IOS Apple. Et si avant, une limite de connexion Ă©tait mise en place, elle a Ă©tĂ© retirĂ©e depuis trois ans. Il est donc possible de rester connectĂ© toute la journĂ©e. « En revanche, prĂ©cise Christophe Pierre, d’une journĂ©e Ă l’autre, vous devez vous rĂ©identifier ». Le nombre de connexions simultanĂ©es sur l’ensemble du parc tourne entre 100 et 200 avec des points Ă 250 certains jours, mais il y a des sites plus chargĂ©es que d’autres. « Le Jardin Exotique fait partie des zones les actives avec le port Hercule et la Condamine », remarquent nos interlocuteurs. Mais rassurez-vous, ces rĂ©seaux sont destinĂ©s Ă une utilisation ponctuelle, donc vous pouvez tout Ă fait vous connecter Ă plusieurs sans avoir de latence.