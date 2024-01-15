Цирк, наряды и лимоны! Этой зимой Лазурный берег ждет 4 громких события

Каждую зиму культурная жизнь Лазурного берега чередует праздничные события. Предлагаем вам наши любимые мероприятия!

1. Международный цирковой фестиваль Монте-Карло

Это – крупный ежегодный праздник в Княжестве. Десять дней цирковых представлений и состязаний, чтобы оценить мастерство лучших циркачей мира. Победителей ждет престижный приз – Золотой клоун. Фестиваль начался в субботу, 13 января, с большого парада под открытым небом и шествия слонов к княжескому дворцу. В этом году фестиваль празднует свое 50-летие и посвящается своему основателю, Князю Ренье III.

Полезная информация:

Даты: с 19 по 28 января 2024

Место: Шапито Фонвьей

Важно: 50% скидки для детей младше 12 лет

Цены на билеты и бронирование – на сайте montecarlofestival.mc

Цирковой фестиваль Монте-Карло – сногсшибательное зрелище. © Фредерик Небенже (Frédéric Nebinger)

2. Карнавал в Ницце

В течение двух недель праздник захватит всю Ниццу. Кульминация карнавала – конечно же, «Парад колесниц». Каждый год в параде участвует от 12 до 20 колесниц, украшенных на тему карнавала. В этом году этой чести удостоена поп-культура. Помимо парадов, город ждут многочисленные праздничные мероприятия. Но хватит ли у вас смелости пуститься в «Цветочный бой»? Карнавал в Ницце – легендарный семейный праздник, украшение каждой зимы. Не пропустите его!

Полезная информация:

Даты: с 17 февраля по 3 марта 2024

Бесплатный вход для детей младше 5 лет / льготный тариф для детей 6-12 лет

Цены на билеты и бронирование – на сайте nicecarnaval.com

Quand on ferme les yeux 😌 on voit ça 👇

Et vous ? 🫶#NiceCarnaval #ILoveNice pic.twitter.com/AgqM8QPNOg — Carnaval de Nice (@NiceCarnaval) March 10, 2023

3. Праздник лимонов в Ментоне

Празднику цитрусовых в Ментоне исполняется 90 лет. Каждый год несколько тонн фруктов идет на создание скульптур и украшение гигантских колесниц, проходящих парадом в ритме самбы, сальсы и даже френч-канкана! В воскресенье утром город превращается в безудержную пеструю фарандолу. В этом году праздник посвящен грядущим Олимпийским играм 2024 года.

Полезная информация:

Даты: с 17 февраля по 3 марта

Бесплатный вход для детей младше 6 лет / льготный тариф для детей 6-14 лет

Справки и билетные кассы – на веб-сайте feteducitron.com

В прошлом году темой праздника был рок-н-ролл с колесницей, посвященной Джонни Холлидею. © Мэрия Ментона

4. Цветочный морской бой в Вилльфранш-сюр-Мер

Еще один традиционный праздник – Цветочный морской бой в Вилльфранш-сюр-Мер. На свое 120-летие в празднике будут участвовать баркасы, украшенные пестрыми цветами – мимозами и гвоздиками – которые пройдут парадом перед тысячами зрителей. Рыбаки в традиционных провансальских нарядах устроят у берега зрелищный морской бой!

В этом году ожидаются выступления фольклорных коллективов и музыкальное представление у крепости Вилльфранш-сюр-Мер.