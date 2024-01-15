Про Монако
Monaco Tribune Справочник - ЗнаменитостиЗнаменитости
Monaco Tribune Справочник - КультураКультура
Monaco Tribune Справочник - МероприятияМероприятия
Monaco Tribune Справочник - Местная информацияМестная информация
Monaco Tribune Справочник - Монако в миреМонако в мире
Monaco Tribune Справочник - ОтдыхОтдых
Monaco Tribune Справочник - СпортСпорт
Monaco Tribune Справочник - ТуризмТуризм
Видео Подкасты
Логотип Monaco Tribune / Ссылка на главную страницу
Мероприятие

Цирк, наряды и лимоны! Этой зимой Лазурный берег ждет 4 громких события

Автор: Pierluca Leandri
Опубликовано 15 января 2024
illus-carnaval-de-nice-
Ленты, конфетти и пестрые наряды – Карнавал в Ницце украсит еще одну зиму - © Мэрия Ниццы
Автор: Pierluca Leandri
- 15 января 2024

Каждую зиму культурная жизнь Лазурного берега чередует праздничные события. Предлагаем вам наши любимые мероприятия!

1. Международный цирковой фестиваль Монте-Карло

Это – крупный ежегодный праздник в Княжестве. Десять дней цирковых представлений и состязаний, чтобы оценить мастерство лучших циркачей мира. Победителей ждет престижный приз – Золотой клоун. Фестиваль начался в субботу, 13 января, с большого парада под открытым небом и шествия слонов к княжескому дворцу. В этом году фестиваль празднует свое 50-летие и посвящается своему основателю, Князю Ренье III.

Полезная информация:

  • Даты: с 19 по 28 января 2024
  • Место: Шапито Фонвьей
  • Важно: 50% скидки для детей младше 12 лет
  • Цены на билеты и бронирование – на сайте montecarlofestival.mc
Цирковой фестиваль Монте-Карло – сногсшибательное зрелище. © Фредерик Небенже (Frédéric Nebinger)

2. Карнавал в Ницце

В течение двух недель праздник захватит всю Ниццу. Кульминация карнавала – конечно же, «Парад колесниц». Каждый год в параде участвует от 12 до 20 колесниц, украшенных на тему карнавала. В этом году этой чести удостоена поп-культура. Помимо парадов, город ждут многочисленные праздничные мероприятия. Но хватит ли у вас смелости пуститься в «Цветочный бой»? Карнавал в Ницце – легендарный семейный праздник, украшение каждой зимы. Не пропустите его!

Полезная информация:

  • Даты: с 17 февраля по 3 марта 2024
  • Бесплатный вход для детей младше 5 лет / льготный тариф для детей 6-12 лет
  • Цены на билеты и бронирование – на сайте nicecarnaval.com

3. Праздник лимонов в Ментоне

Празднику цитрусовых в Ментоне исполняется 90 лет. Каждый год несколько тонн фруктов идет на создание скульптур и украшение гигантских колесниц, проходящих парадом в ритме самбы, сальсы и даже френч-канкана! В воскресенье утром город превращается в безудержную пеструю фарандолу. В этом году праздник посвящен грядущим Олимпийским играм 2024 года.

Полезная информация:

  • Даты: с 17 февраля по 3 марта
  • Бесплатный вход для детей младше 6 лет / льготный тариф для детей 6-14 лет
  • Справки и билетные кассы – на веб-сайте feteducitron.com
В прошлом году темой праздника был рок-н-ролл с колесницей, посвященной Джонни Холлидею. © Мэрия Ментона

4. Цветочный морской бой в Вилльфранш-сюр-Мер

Еще один традиционный праздник – Цветочный морской бой в Вилльфранш-сюр-Мер. На свое 120-летие в празднике будут участвовать баркасы, украшенные пестрыми цветами – мимозами и гвоздиками – которые пройдут парадом перед тысячами зрителей. Рыбаки в традиционных провансальских нарядах устроят у берега зрелищный морской бой!

В этом году ожидаются выступления фольклорных коллективов и музыкальное представление у крепости Вилльфранш-сюр-Мер.

  • Дата: понедельник, 19 февраля 2024
  • Место: Порт де ля Санте и рейд Вилльфранш-сюр-Мер
  • Вход – свободный и бесплатный
  • Справки – в туристическом бюро по телефону 04 93 01 73 68.