Цирк, наряды и лимоны! Этой зимой Лазурный берег ждет 4 громких события
Каждую зиму культурная жизнь Лазурного берега чередует праздничные события. Предлагаем вам наши любимые мероприятия!
1. Международный цирковой фестиваль Монте-Карло
Это – крупный ежегодный праздник в Княжестве. Десять дней цирковых представлений и состязаний, чтобы оценить мастерство лучших циркачей мира. Победителей ждет престижный приз – Золотой клоун. Фестиваль начался в субботу, 13 января, с большого парада под открытым небом и шествия слонов к княжескому дворцу. В этом году фестиваль празднует свое 50-летие и посвящается своему основателю, Князю Ренье III.
Полезная информация:
- Даты: с 19 по 28 января 2024
- Место: Шапито Фонвьей
- Важно: 50% скидки для детей младше 12 лет
- Цены на билеты и бронирование – на сайте montecarlofestival.mc
2. Карнавал в Ницце
В течение двух недель праздник захватит всю Ниццу. Кульминация карнавала – конечно же, «Парад колесниц». Каждый год в параде участвует от 12 до 20 колесниц, украшенных на тему карнавала. В этом году этой чести удостоена поп-культура. Помимо парадов, город ждут многочисленные праздничные мероприятия. Но хватит ли у вас смелости пуститься в «Цветочный бой»? Карнавал в Ницце – легендарный семейный праздник, украшение каждой зимы. Не пропустите его!
Полезная информация:
- Даты: с 17 февраля по 3 марта 2024
- Бесплатный вход для детей младше 5 лет / льготный тариф для детей 6-12 лет
- Цены на билеты и бронирование – на сайте nicecarnaval.com
3. Праздник лимонов в Ментоне
Празднику цитрусовых в Ментоне исполняется 90 лет. Каждый год несколько тонн фруктов идет на создание скульптур и украшение гигантских колесниц, проходящих парадом в ритме самбы, сальсы и даже френч-канкана! В воскресенье утром город превращается в безудержную пеструю фарандолу. В этом году праздник посвящен грядущим Олимпийским играм 2024 года.
Полезная информация:
- Даты: с 17 февраля по 3 марта
- Бесплатный вход для детей младше 6 лет / льготный тариф для детей 6-14 лет
- Справки и билетные кассы – на веб-сайте feteducitron.com
4. Цветочный морской бой в Вилльфранш-сюр-Мер
Еще один традиционный праздник – Цветочный морской бой в Вилльфранш-сюр-Мер. На свое 120-летие в празднике будут участвовать баркасы, украшенные пестрыми цветами – мимозами и гвоздиками – которые пройдут парадом перед тысячами зрителей. Рыбаки в традиционных провансальских нарядах устроят у берега зрелищный морской бой!
В этом году ожидаются выступления фольклорных коллективов и музыкальное представление у крепости Вилльфранш-сюр-Мер.
- Дата: понедельник, 19 февраля 2024
- Место: Порт де ля Санте и рейд Вилльфранш-сюр-Мер
- Вход – свободный и бесплатный
- Справки – в туристическом бюро по телефону 04 93 01 73 68.