Большой цирковой парад: по улицам Монако пройдут слоны

Одним из главных событий этих выходных станет большой цирковой парад, который пройдёт в Княжестве в субботу, 13 января 2024 г.

Старт шествия карнавальных платформ с артистами, оркестром и даже слонами назначен на субботу, 13 января, в 14:00, от Шапито в Фонвьее. Грандиозный парад завершится на Дворцовой площади.

На этой площади публику ждёт потрясающее шоу под открытым небом. Абсолютной кульминацией праздника станет невероятное выступление канатоходца, который пересечёт расстояние в 80 метров на высоте 25 метров. Вход на это впечатляющее шоу для всей семьи абсолютно бесплатный.

Дань уважения Князю Ренье III

Этот уникальный парад также станет особым прологом для события, подобного которому ещё не было. В 2024 году отмечается золотой юбилей циркового фестиваля, который будет посвящён Князю Ренье III.

Основатель всемирно известного мероприятия всегда был тесно связан с миром цирка. 46-й Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло, который будет проходить с 14 по 28 января, станет грандиозным завершением празднования столетия со дня рождения Князя Ренье III.

Обратите внимание: из-за парада будет нарушено движение транспорта во второй половине дня. С 14:00 до 17:00 некоторые паркинги и магистрали будут закрыты. Общественный транспорт также будет ходить с перебоями. Более подробная информация ― на сайте Правительства Монако.