Grande parata del circo: gli elefanti arrivano tra le strade di Monaco

Un evento da non perdere questo fine settimana. La parata del Festival del Circo di Monte-Carlo sfilerà nel Principato sabato 13 gennaio 2024.

Carri decorati, artisti in maschera, orchestra e persino elefanti… partiranno tutti dal tendone di Fontvieille alle 14:00 di sabato 13 gennaio per arrivare fino a Place du Palais.

Giunti a destinazione, gli artisti si esibiranno in un grande spettacolo all’aria aperta in cui il pubblico assisterà a un’impresa incredibile: un funambolo attraverserà la piazza a 25 metri di altezza percorrendo una distanza di 80 metri. Uno spettacolo eccezionale, gratis e per tutta la famiglia.

Un omaggio al Principe Ranieri III

Questa sfilata è il preludio di un festival senza precedenti. Nel 2024, infatti, l’evento festeggia i suoi 50 anni e sarà anche dedicato al Principe Ranieri III.

Fondatore di questo festival conosciuto in tutto il mondo, l’ex Sovrano ha sempre creduto nel mondo del circo. La 46esima edizione del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo, che si terrà dal 14 al 28 gennaio, segna la fine delle commemorazioni del centenario della sua nascita.

Da sapere: la sfilata influirà sul traffico durante il pomeriggio. Dalle 14:00 alle 17:00, alcune strade e alcuni parcheggi saranno chiusi. Anche i mezzi pubblici subiranno interruzioni. Trovate maggiori dettagli sul sito del Governo del Principe.