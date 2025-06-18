Кевин Гарсия в Cap Estel: тонкое сочетание спокойной силы и эксклюзивного окружения

В уютной обстановке отеля Cap Estel, между морем и скалами, Кевин Гарсия дирижирует гастрономической симфонией, где каждая нота резонирует со спокойствием места и мастерством человека.

Стоит только распахнуть двери кухни Cap Estel, и вы сразу поймёте суть Кевина Гарсии. В самый разгар обслуживания в этом кулинарном храме, где царит олимпийское спокойствие, шеф-повар работает с точностью дирижера оркестра за своей партитурой. Никаких криков, никакой суеты – только абсолютная сосредоточенность и та «спокойная сила», которую он считает своей отличительной чертой.

Это спокойствие – органично. Оно исходит от этого 38-летнего эльзасца, закалённого немецкой строгостью своего родного региона и отточенного средиземноморскими вкусами его испанского происхождения по отцовской линии. Пройдя превосходное обучение у Жана-Ива Шиллингера в JY’S в Кольмаре, затем у Жоэля Робюшона в Париже, он продолжил своё совершенствование с Фредериком Антоном в Pré Catelan, прежде чем стать шеф-поваром ресторана Jules Verne на вершине Эйфелевой башни.

«Мне не надо тратить два часа на дорогу, чтобы добраться до работы. Очевидно, это вселяет чувство спокойствия», признается он, глядя на море из кухни. Эта связь с местом имеет значение: она полностью отражена в его блюдах.

Элизабет Моральо, директор Cap Estel, и Кевин Гарсия © Cap Estel

Два сада для исключительной кухни

Кулинарная философия Кевина Гарсии основана на увлекательной концепции: в Cap Estel есть два сада. Первый – наземный, где под солнцем Лазурного берега цветут базилик, эстрагон, мята и любисток. Второй – морской, он раскинулся перед отелем, предлагая местный улов несравненной свежести. «Я вижу, как продукты достают из моря», с энтузиазмом говорит шеф-повар, который поддерживает прямые отношения с местными рыбаками.

Такой шанс позволяет создать меню, в котором естественно доминируют морепродукты. Средиземноморские тигровые креветки, приготовленные в виде томатно-базиликового консоме, а затем обжаренные в эстрагоновом софрито, прекрасно иллюстрирует философию полного использования всего продукта: голов – для соуса, панцирей – для бульона основы, мякоти – для удовольствия, в «ясной и понятной» логике, как объясняет шеф-повар.

Бонито подаётся с приправами из морепродуктов и кремом из жареного риса с икрой осетровых, а свежий жареный улов дня подается с колючими артишоками в приправе из мелкорубленного сала. Каждое блюдо рассказывает историю Средиземноморья с обезоруживающей искренностью.

Десерты оставляют неизгладимое впечатление

Пикантные блюда привлекают своим явным провансальским вкусом, а десерты Кевина Гарсии и его кондитера Венсена Деломма – настоящие шедевры. Клубника в хрустящей тарталетке с перцем Тимут дарит богатый букет вкусов, раскрывающий весь талант этой кондитерской бригады… без сахара! Но больше всего удивляет «Le Gingembre»: этот смелый десерт сочетает в себе имбирь, сельдерей и мишо – японский фрукт, который крайне редко встречается во Франции, – в освежающем десерте, завершающим трапезу на нотке поразительной оригинальности.

«Называть десерт имбирным – это предвзятость», с улыбкой признает Кевин Гарсия. «В итоге все очень удивлены, но в позитивном смысле».

«Le Gingembre» © Cap Estel

Искусство принимать без показухи

Обед в La Table du Cap Estel – это возможность погрузиться в атмосферу волшебного места, где вы буквально лакомитесь под звездами – редкая привилегия на Лазурном берегу, часто скрытом световым загрязнением. На этом частном полуострове, между скалами и морем, время, кажется, остановилось.

Безупречно слаженная команда в зале с исключительным мастерством проведёт гостей через этот чувственный опыт. Для любителей безалкогольных напитков в меню даже представлен выбор безалкогольных шампанских вин, что демонстрирует особое внимание к новым тенденциям ответственного потребления.

Между морем и скалами © Cap Estel

Амбиции новой звезды Лазурного берега

Получив две звезды Мишлен в ресторане Jules Verne, Кевин Гарсия поставил перед собой чёткие цели относительно Cap Estel: «стать одним из важнейших гастрономических направлений на Лазурном Берегу». Какова его стратегия? Не торопиться, завоевывать лояльность не только проезжающих мимо туристов, но и местных клиентов, и продвигать эту пока ещё очень потайную жемчужину.

Шеф-повар двух ресторанов отеля, Кевин Гарсия курирует La Table gastronomique du Cap Estel и Le Ficus – уютный летний ресторан. «В ресторане Ficus готовят по-настоящему инстинктивно и щедро. Продукт – и всё», объясняет он. «Это действительно стол для друзей, где блюда, приготовленные на дровах, напоминают семейные барбекю, в отличие от более изысканного La Table».

«Многие думают, что рестораны – только для клиентов отеля», сетует он. «Мы открыты весь день». Эта доступность может быстро сделать Cap Estel одним из самых популярных ресторанов между Монако и Ниццей?

Полезная информация: Меню из 5 блюд: 185 € / меню из 7 блюд: 220 € Сочетания блюд и вин: 85 € (5 бокалов) или 115 € (7 бокалов) Бронирование: 04 93 76 29 29 Cap Estel – 1312 Avenue Raymond Poincaré, 06360 Эз-Борд-де-Мер