Colazione da Zia : le petit-déjeuner à l’italienne s’invite au Métropole Monte-Carlo

L’espace Odyssey de l’Hôtel Métropole s’apprête à revivre au rythme de la « dolce vita » italienne avec le retour du restaurant éphémère Zia, désormais disponible du petit-déjeuner au dîner.

Le concept Zia, qui avait séduit les aficionados de gastronomie italienne lors de sa première édition, fait son grand retour à l’Hôtel Métropole Monte-Carlo. Le chef exécutif Christophe Cussac a donné carte blanche au duo formé par Manon Santini et Rocco Seminara pour un service en trois actes. Toujours armé de leur sourire et d’une bonne humeur extrêmement contagieuse, les deux chefs prolongent cette année l’expérience culinaire avec le petit déjeuner. La colazione précèdera donc le déjeuner du mezzogiorno, avant de terminer par l’aperitivo & la cena – qui débuteront quant à eux le 28 mai.

5 restaurants où profiter d’un excellent brunch à Monaco

Un cadre d’exception

L’espace Odyssey, imaginé par Karl Lagerfeld, constituera dès le matin l’écrin parfait pour cette parenthèse italienne. Entre la piscine et les jardins aromatiques, les convives profiteront d’un cadre enchanteur pour savourer les préparations à la carte de ce nouveau menu gourmand.

Fidèles à l’identité contemporaine de leur cuisine, Manon Santini et Rocco Seminara ont ajouté leur touche d’originalité au traditionnel petit-déjeuner italien.

Le coulis au miel de fleurs est versé tiède sur les pancakes © MiraMira

Les viennoiseries, cafés et jus de fruit frais s’accompagnent de classiques revisités : un granola maison aux pommes épicées et fruits rouges, des œufs Bénédicte accompagnés d’une gauffre au pesto de basilic et d’une sauce hollandaise à l’estragon ou encore une focaccia croustillance façon avocado toast avec un mélange de salade et de perles de grenade. Les plus gourmands se risqueront sûrement quant à eux à déguster les pancakes au miel de fleurs ou bien encore le pain perdu à la pâte de pistache et à la chantilly vanillée.

La version des oeufs Bénédicte de Zia © MiraMira

Dernière nouveauté majeure : l’expérience Zia n’est plus réservée uniquement aux clients de l’hôtel. Les visiteurs extérieurs peuvent désormais réserver pour découvrir cet univers gastronomique inspiré de l’Italie, et ce jusqu’au 1er octobre 2025.

Lucia Cannes : Un an de célébration de la vie sur la Croisette