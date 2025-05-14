Colazione da Zia: итальянский завтрак в отеле Métropole Monte-Carlo

Гранола в исполнении Манон Сантини и Рокко Семинары – одно из блюд в меню завтрака © MiraMira

Терраса «Odyssey» отеля Métropole Monte-Carlo готовится к оживлённому ритму итальянской «dolce vita» с возвращением поп-ап ресторана Zia, который теперь будет работать с завтрака до ужина.

Концепция Zia, покорившая поклонников итальянской гастрономии во время своего первого открытия, торжественно возвращается в отель Métropole Monte-Carlo. Шеф-повар Кристоф Кюссак предоставил полную свободу действий дуэту Манон Сантини и Рокко Семинара на трехразовое обслуживание. С непременными улыбками и заразительным задором шеф-повара в этом году расширяют свой кулинарный ассортимент завтраком. Colazione (завтрак) будет подаваться до полуденного (mezzogiorno) обеда и ужина (aperitivo & la cena), которые, в свою очередь, стартуют 28 мая.

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Исключительная атмосфера

Терраса «Odyssey», спроектированная Карлом Лагерфельдом, станет идеальным местом для итальянской гастрономии. Между бассейном и благоухающими садами гости смогут насладиться очаровательной обстановкой и блюдами из меню этого нового изысканного заведения.

Оставаясь верными современной идентичности своей кухни, Манон Сантини и Рокко Семинара добавили нотку оригинальности в традиционный итальянский завтрак. Цветочный медовый соус поливается теплым на блинчики © MiraMira

Выпечка, кофе и свежевыжатые фруктовые соки дополняются обновленной классикой: домашней гранолой с пряными яблоками и красными фруктами, яйцами Бенедикт с вафлями песто из базилика и голландским соусом с эстрагоном или хрустящей фокаччей в виде тоста с авокадо, салатным миксом и гранатовыми жемчужинами. Сладкоежкам наверняка захочется попробовать блинчики с цветочным медом или французские тосты с фисташковой пастой и ванильными взбитыми сливками.

Яйца Бенедикт по рецепту Zia © MiraMira

Последняя важная новость: ресторан Zia теперь доступен не только гостям отеля. Посетители из других городов могут забронировать места, чтобы открыть для себя этот гастрономический мир, вдохновлённый Италией, до 1 октября 2025 года.

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