Lucia Cannes : Un an de célébration de la vie sur la Croisette

En un an seulement, Lucia Cannes a su s’imposer comme une adresse incontournable de la Croisette, incarnant l’esprit lumineux et la philosophie de célébration de la vie du groupe Nikki Beach Global.

Lors de l’inauguration de Lucia Cannes en mars 2023, nous avons eu le privilège de rencontrer Lucia Penrod, cofondatrice du groupe Nikki Beach Global. Nous avions alors été frappés par son attitude positive et sa philosophie de vie, empreinte de gratitude. « Réveillez-vous le matin, dites votre bénédiction, vous êtes en vie et en bonne santé, et prenez la décision consciente de célébrer la vie aujourd’hui », nous avait-elle confié, résumant l’essence même de cette nouvelle aventure. Pour elle, rendre les gens heureux est une véritable vocation : « Dès que j’ouvre ma porte, je fais en sorte que ce soit contagieux. Ainsi, lorsque nos employés viennent travailler, ils savent que leur travail consiste à rendre les gens heureux. »

Une équipe imprégnée des valeurs fondatrices

Un an plus tard, nous retrouvons Coralie Cruzel, directrice générale de Lucia Cannes, et Cécilia Véziès, coordinatrice marketing, pour faire le bilan de cette première année. Coralie, qui a gravi tous les échelons au sein du groupe depuis 13 ans, résume cette année inaugurale en trois mots : « Difficile, intense, mais successful. » Son attachement au groupe s’explique simplement : « On nous valorise en tant que personne et on a envie de partager ces valeurs-là. »

L’ADN de Nikki Beach a naturellement influencé l’identité de Lucia. « C’est la joie, c’est les couleurs, c’est le soleil. Célébrer la vie », explique Coralie. « On essaie un peu de sortir du cadre gentiment pour donner aux gens l’impression d’être un peu ailleurs, parce que tout est pareil maintenant. Je veux qu’on reste dans le luxe, le service aussi parfait qu’on peut le faire, mais qu’on reste nous. »

© Lucia Cannes

Surmonter la saisonnalité par l’ancrage local

Le plus grand défi pour l’établissement ? Rester ouvert et dynamique toute l’année dans une ville connue pour sa saisonnalité. « Ce n’est pas les touristes qui nous font vivre l’hiver », reconnaît Coralie. « On a su valoriser notre clientèle locale, essayer de capter leur attention avec des petits ateliers poterie, du yoga, un run club, des cours de Pilates, des barbecues dominicaux, des Pet Friendly Days… des choses qui n’ont jamais été faites au sein du groupe Nikki Beach. »

L’approche marketing privilégie l’authenticité des relations. Pour Cécilia, le succès repose sur « le marketing vivant » et l’importance du contact humain : « Donner une gazette dans la main de quelqu’un, ça n’a pas de prix. C’est le contact, comment on va être avec la personne. »

Cette stratégie a porté ses fruits. Cécilia précise : « On a réussi à créer des relations avec les concierges, avec les directeurs de boutiques de la Croisette. On essaie vraiment de faire cette cohésion. »

La Gazette de Lucia Cannes © Lucia Cannes Pet Friendly Days © Lucia Cannes

Lucia Cannes : Une parenthèse ensoleillée sur la Croisette pour un hiver gourmand

Une cuisine qui s’adapte aux goûts locaux

Si l’ambition initiale était de proposer une cuisine fusion innovante, l’équipe a rapidement dû s’adapter aux attentes locales. « On s’est rendu compte que le Cannois et le touriste de Cannes veulent du classique », confie Coralie. Un apprentissage qui n’a pas empêché l’équipe de créer des plats signatures comme les falafels de citrouille avec sauce yaourt aux herbes, constamment revisités selon les saisons.

L’engagement local et solidaire

Au-delà de l’expérience culinaire, Lucia Cannes s’est distingué par son engagement auprès des associations locales. « On s’est dit : on est à Cannes, donc on veut vraiment contribuer au territoire local », explique Cécilia. Parmi les initiatives : une masterclass de cocktails au profit des îles de Lérins, une soupe solidaire préparée à partir des citrouilles de la décoration d’Halloween pour une association de femmes battues, ou encore un arbre de Noël solidaire en partenariat avec le foyer d’enfants Rayons de Soleil.

La soupe solidaire © Lucia Cannes Breast Cancer Day © Lucia Cannes L’arbre de Noël solidaire © Lucia Cannes Les cocktails au profit des îles de Lérins © Lucia Cannes

Une équipe qui incarne la philosophie du lieu

La réussite de Lucia Cannes tient aussi à la qualité de son équipe. « Je suis une passionnée de la restauration et du travail bien fait », confie Coralie. « Je me suis dit : je ne vais pas capitaliser sur les compétences, mais sur la personne et l’humain. Mieux vaut avoir des gens sympa, peut-être un peu plus jeunes, qui respirent la gentillesse, que d’avoir des gens ultra-expérimentés qui sont blasés. »

Les célébrations du premier anniversaire de Lucia Cannes © Lucia Cannes

Cette première année, couronnée par une belle célébration le 8 mars dernier, marque le début d’une aventure prometteuse pour ce concept unique qui pourrait, selon les ambitions du groupe, s’étendre à d’autres destinations urbaines et hivernales. Une réussite qui témoigne de la force des valeurs insufflées par Jack et Lucia Penrod, et incarnées au quotidien par une équipe passionnée.