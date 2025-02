Jack Penrod, Fondateur visionnaire de Nikki Beach Hospitality Group, s’éteint à 85 ans

L’héritage de Jack Penrod perdurera à travers Nikki Beach, la marque qu’il a créée pour Célébrer la Vie, rassemblant des communautés dans des destinations emblématiques à travers le monde.

Jack Penrod, Propriétaire et Président de Nikki Beach Hospitality Group, le groupe mondial de luxe spécialisé dans l’hôtellerie et le lifestyle, est décédé le lundi 3 février 2025 après un courageux combat contre le cancer.

Né le 25 juin 1939 à Columbus, dans l’Ohio, Jack était l’un des cinq enfants de la famille. Parti de débuts modestes, il s’est imposé comme une figure emblématique du monde de l’entrepreneuriat, bâtissant un empire grâce à son instinct visionnaire et à son talent inné pour le marketing. De cuisinier à propriétaire d’une des plus grandes franchises McDonald’s, il a ensuite connu un immense succès en tant que fondateur de bars et restaurants à Fort Lauderdale, Miami et Daytona. En 1988, il a ouvert Penrod’s Beach Club à South Beach, jouant un rôle majeur dans la transformation de cette zone en une destination prisée et dynamique. Son impact sur Miami Beach a été reconnu en 2012, lorsque la ville a proclamé le 17 avril « Jack Penrod Day ».

En 1997, une tragédie personnelle l’a frappé avec le décès de sa fille Nicole dans un accident de voiture. Pour honorer sa mémoire, il a fondé Nikki Beach en 1998 sur le site de l’ancien Penrod’s Beach Club. Animée par la philosophie de Célébrer la Vie, la marque s’est imposée comme une référence mondiale dans l’hôtellerie et le lifestyle, associant musique, gastronomie et art de vivre.

Jack Penrod a vécu une vie exceptionnelle, marquée par des aventures inoubliables et des épreuves douloureuses, notamment la perte de son petit-fils Max en 2023, suivie du décès de sa fille Tracey à l’âge de 55 ans. Pionnier, explorateur et aventurier dans l’âme, il a toujours cherché à repousser les limites, que ce soit en tant que plongeur, pilote ou visionnaire des affaires. Son histoire inspirante est racontée dans son autobiographie One Grand Adventure: Becoming Rich in Business, Family and Life, publiée en mai 2023.

Mentorat, générosité et vision

Lucia Penrod, son épouse et PDG de Nikki Beach, lui rend hommage : « J’ai partagé une vie extraordinaire avec Jack. Il incarnait tout ce dont on peut rêver : un époux aimant, un père dévoué et un entrepreneur visionnaire. Jack était humble, bienveillant et inspirant. Il a marqué d’innombrables vies et nous nous efforcerons de perpétuer son héritage. »

Depuis 2022, Lucia a repris l’entière responsabilité du groupe, accompagnée d’une équipe internationale basée à Miami, Barcelone, Dubaï et en France. Nikki Beach Hospitality Group continuera à honorer la vision de Jack et à créer des expériences uniques à travers le monde.

Jack laisse derrière lui son épouse Lucia, leurs enfants Jake et Isabella, ainsi que Michèle et Michael de son premier mariage. Il était un grand-père aimant pour Caitlin Shearsmith, Zachary Payne, Cassidy Payne Firt, Austin Higney et Skylar Penrod, et arrière-grand-père de Sienna, Juliette, Henley Shearsmith et Arlen Payne. Ses sœurs, Carol Ann Penrod-Kramer et Melodie Cunningham, lui survivent également.

La famille demande que des dons soient faits à Nikki Cares, l’association caritative fondée par Jack pour soutenir les causes qui lui tenaient à cœur, en lieu et place de fleurs.Les dons peuvent être effectués via Zelle à l’adresse e-mail AP@nikkibeach.com.

