Le Nikki Beach Global inaugure sa nouvelle marque Lucia à Cannes

Réputé pour ses beach clubs et ses hôtels de luxe dans le monde entier, le complexe hôtelier fête ses 25 ans. L’occasion de lancer son nouveau concept Lucia sur la Croisette, le 9 mars 2024.

C’est l’un des meilleurs groupes internationaux d’hôtellerie au monde. Avec ses 11 beach clubs (restaurants et bars de plage) et 5 hôtels and resorts (complexes hôteliers proposant des activités à leurs clients, en plus de l’hébergement), le Nikki Beach Global se distingue par son avant-gardisme, son concept de luxe étant le tout premier à être créé dans le domaine.

Nous voulions proposer un tout nouveau concept, différent de Nikki mais toujours avec le même ADN de célébration de la vie Lucia Penrod

L’histoire touchante de la création de Nikki Beach

Fondé en 1998 par Jack et Lucia Penrod, le couple d’entrepreneurs plante au départ un simple jardin à l’allure zen accompagné d’un café, en l’honneur de la vie de Nicole, la fille de Jack décédée d’un accident de voiture à l’âge de 18 ans. C’est ensuite avec la magie du bouche-à-oreille que celui qui était au départ le Café Nikki se popularise de fil en aiguille, jusqu’à s’étendre sur la plage pour devenir le Nikki Beach.

Un voyage intense, qu’il fête aujourd’hui en Côte d’Azur, pour ses 25 ans. « Aujourd’hui, nous voulions créer un concept qui conserve l’ADN de Nikki, tout en continuant à faire fructifier l’héritage de Nicole », déclare Lucia Penrod. Après s’être installé à Monte-Carlo, Miami Beach, Koh Samui, Marbella et bien d’autres destinations, il présente pour l’occasion sa toute nouvelle marque Lucia, à Cannes, dès le 9 mars.

© Lucia Cannes

Vers des destinations métropolitaines et hivernales

Populaire pour son charme intemporel et sa Croisette emblématique, le lieu est loin d’être choisi au hasard. Chaque année, le Nikki Beach dispose d’un espace pop-up pendant le Festival de Cannes, caractérisant sa proximité avec la cité des festivals. Instaurer Lucia en France, est donc une étape importante pour le complexe hôtelier, marquant son souhait de continuer à ouvrir ses frontières. « L’entreprise familiale qui possédait ce lieu depuis près de 40 ans était heureuse de nous passer le relais. Avec un Nikki Beach à Saint-Tropez et à Monaco, nous voulions proposer un tout nouveau concept, différent de Nikki mais toujours avec le même ADN de célébration de la vie », raconte la co-fondatrice.

L’occasion par la suite, de se détacher des destinations estivales et se développer dans des zones bien différentes des précédentes. « Cet établissement est le premier d’une longue série. C’est un restaurant sur la plage, mais c’est aussi un restaurant que nous pouvons emmener dans d’autres endroits, comme les stations de ski ou des destinations métropolitaines », explique Lucia.

© Lucia Cannes

Lucia : rendre le bonheur contagieux

Dérivé du latin « lux », signifiant lumière, le nom Lucia « correspond parfaitement au concept créé par notre équipe créative. » Un pseudo idéal pour définir l’esprit lumineux du Nikki Beach Global. Couleurs vives, motifs complexes, objets représentant le soleil et design maximaliste : la marque ne compte pas passer inaperçue. « Nous voulons que les gens se sentent heureux et à l’aise lorsqu’ils viennent ici. »

Pour la co-fondatrice, égayer la journée de ses clients est une réelle vocation. « Dès que j’ouvre ma porte, je fais en sorte que ce soit contagieux. Ainsi, lorsque nos employés viennent travailler, ils savent que leur travail consiste à rendre les gens heureux », continue-t-elle. La mission est alors que chacun reparte avec un seul et même état d’esprit : « Réveillez-vous le matin, dites votre bénédiction, vous êtes en vie et en bonne santé, et prenez la décision consciente de célébrer la vie aujourd’hui. »

Mais alors, c’est quoi ce nouveau concept de luxe ?

Dans une ambiance à la fois décontractée et sophistiquée, Lucia propose une cuisine méditerranéenne haut de gamme mettant en valeur des ingrédients tout droit venus du soleil. Le menu est élaboré par le chef du Nikki Beach Global Alessandro Pizza, qui ne manquera pas de varier ses recettes en fonction des saisons.

Pour captiver encore plus ses clients, Lucia fait appel à l’artiste anglaise et italienne Chiara Perano, célèbre pour son style de vie à la Dolce Vita, mettant en avant les plaisirs simples de la vie quotidienne. Son art est présent notamment dans la conception du logo et d’autres éléments visuels promettant à la marque une identité visuelle insolite.

Les réservations sont désormais ouvertes sur le site du restaurant !

Nikki Beach prépare de son côté l’ouverture de nouveaux complexes, direction les Caraïbes, le Oman, l’Azerbaïdjan et les Émirats arabes unis.