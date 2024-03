Nikki Beach Global inaugura a Cannes il suo nuovo marchio Lucia

Famoso per i suoi beach club e hotel di lusso in tutto il mondo, il gruppo alberghiero festeggia il suo 25┬░ anniversario. E quale momento migliore per lanciare il suo nuovo concept Lucia sulla Croisette?

Pubblicità

├ł uno dei migliori gruppi alberghieri internazionali al mondo. Con i suoi 11 beach club (ristoranti e bar sulla spiaggia) e 5 hotel e resort (complessi alberghieri che oltre all’alloggio offrono ai loro ospiti diverse attivit├á), Nikki Beach Global si distingue per il suo essere all’avanguardia: il suo concept di lusso, infatti, ha inaugurato il settore.

Volevamo offrire un concept completamente nuovo, diverso dal Nikki, ma con lo stesso DNA: celebrare la vita Lucia Penrod

L’emozionante storia della nascita del Nikki Beach

Fondato nel 1998 da Jack e Lucia Penrod, quello che oggi ├Ę il Nikki Beach era un semplice giardino zen con un bar, aperto in onore di Nicole, la figlia di Jack che ha perso la vita in un incidente d’auto all’et├á di 18 anni. Grazie alla magia del passaparola, quello che era inizialmente il Caf├ę Nikki ├Ę diventato sempre pi├╣ popolare, fino ad arrivare sulla spiaggia e a diventare il Nikki Beach.

Un viaggio intenso, che il gruppo celebra in Costa Azzurra, in occasione del suo 25┬░ anniversario. “Oggi volevamo creare un concept che mantenesse il DNA di Nikki, continuando a valorizzare l’eredit├á di Nicole”, afferma Lucia Penrod. Dopo aver aperto a Monte-Carlo, Miami Beach, Koh Samui, Marbella e molte altre localit├á, dal 9 marzo il gruppo ha lanciato a Cannes il suo nuovo marchio, Lucia.

┬ę Lucia Cannes

In arrivo mete metropolitane e invernali

Famosa per il suo fascino senza tempo e per l’iconica Croisette, la location ├Ę tutt’altro che casuale. Ogni anno, il Nikki Beach ├Ę presente con uno spazio pop-up durante il Festival di Cannes, a dimostrazione della sua vicinanza alla citt├á del festival. Aprire Lucia in Francia ├Ę un primo passo per il gruppo alberghiero, che ha dichiarato di voler ampliare i propri confini in futuro. “L’azienda a conduzione familiare proprietaria di questa struttura da quasi 40 anni ├Ę stata felice di cedere a noi le redini. Dopo un Nikki Beach a Saint-Tropez e uno a Monaco, volevamo offrire un concept completamente nuovo, diverso dal Nikki, ma con lo stesso DNA, celebrare la vita”, spiega il cofondatore.

├ł un’ottima occasione, quindi, per discostarsi dalle mete estive ed espandersi in zone diverse. “Questo locale ├Ę il primo di una lunga serie. ├ł un ristorante sulla spiaggia, ma ├Ę anche un ristorante che possiamo trasportare in altri luoghi, come le stazioni sciistiche o le grandi citt├á”, spiega Lucia.

┬ę Lucia Cannes

Lucia: la felicit├á ├Ę contagiosa

Derivato dal latino “lux”, che significa luce, il nome Lucia “si adatta perfettamente al concept creato dal nostro team di creativi”. Uno pseudonimo ideale per definire lo spirito leggero e positivo di Nikki Beach Global. Colori vivaci, motivi elaborati, oggetti che rappresentano il sole e design massimalista: il marchio non ha intenzione di passare inosservato. “Vogliamo che le persone siano felici e a proprio agio quando vengono qui”.

Per la cofondatrice, rallegrare la giornata dei suoi clienti ├Ę una vera e propria vocazione. “Non appena apro la porta, faccio in modo che l’allegria sia contagiosa. Cos├Č, quando i nostri dipendenti arrivano al lavoro, sanno che il loro compito ├Ę rendere felici le persone”, continua. “La filosofia della nostra missione ├Ę: ‘Svegliati al mattino, di’ la tua preghiera, sei vivo e in salute, e decidi consapevolmente che oggi celebreremo la vita’”.

Ma quindi, in cosa consiste questo nuovo concept di lusso?

In un’atmosfera rilassata e sofisticata, Lucia serve una cucina mediterranea di alto livello con ingredienti provenienti direttamente dal sole. Il men├╣ ├Ę ideato dallo chef del Nikki Beach Global Alessandro Pizza, che varier├á le sue ricette in funzione delle stagioni.

Per conquistare ancor di pi├╣ i suoi clienti, Lucia si ├Ę affidata all’artista italo-inglese Chiara Perano, famosa per il suo stile che esalta i piaceri semplici della vita quotidiana. L’artista si ├Ę prestata per la realizzazione del logo e di altri elementi visivi, conferendo al marchio un’identit├á visiva fuori dal comune.

├ł possibile prenotare sul sito internet del ristorante!

Nikki Beach si appresta ad aprire nuovi resort nei Caraibi, in Oman, in Azerbaigian e negli Emirati Arabi Uniti.