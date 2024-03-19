Nikki Beach Global анонсирует запуск своего нового бренда Lucia в Каннах

Знаменитая своими пляжными клубами и роскошными отелями по всему миру гостиничная сеть отмечает свой 25-й юбилей. 9 марта 2024 года она представила новую концепцию Lucia на набережной Круазетт.

Pеклама

Будучи одной из ведущих международных гостиничных групп с одиннадцатью пляжными клубами (ресторанами и барами) и пятью отелями и курортами, Nikki Beach Global прославилась своим авангардным подходом, а её концепция заведений премиум-класса стала новаторской в этой сфере.

Мы хотели предложить совершенно новую концепцию, отличную от Nikki, но с той же ДНК праздника жизни Люсия Пенрод

Трогательная история создания Nikki Beach

История Nikki Beach началась в 1998 году, когда супружеская пара предпринимателей Джек и Люсия Пенрод разбила простой сад Café Nikki в стиле дзен в память о дочери Джека Николь, погибшей в автокатастрофе в возрасте 18 лет. Сила сарафанного радио привела к тому, что место стало популярным, расширилось до пляжного клуба и превратилось в Nikki Beach.

Сегодня, отмечая 25-летие на Лазурном берегу, Люсия Пенрод отмечает, что они «хотели создать концепцию, сохраняющую ДНК Nikki, но при этом развивающую наследие Николь». После открытия заведений сети в Монте-Карло, Майами-Бич, на Самуи, в Марбелье и других городах 9 марта создатели представили новый бренд Lucia в Каннах.

© Lucia Cannes

Развитие бренда в столицах и зимних курортных направлениях

Выбор Канн, известных своим неподвластным времени шармом и культовой набережной Круазетт, не случаен. Во время Каннского кинофестиваля Nikki Beach регулярно устраивает pop-up мероприятия, подчеркивая свою связь с городом. Открытие Lucia во Франции является первым шагом группы к расширению своих границ. «Семейный бизнес, владеющий этим отелем почти 40 лет, с радостью передал нам управление. Имея Nikki Beach в Сен-Тропе и Монако, мы хотели предложить совершенно новую концепцию, отличную от Nikki, но с той же ДНК праздника жизни», — делится соучредительница.

Новое заведение стало возможностью отойти от концепции летних направлений и расширить деятельность бренда в новом направлении. «Это заведение — первое из многих. Это пляжный ресторан, который мы можем адаптировать для других мест, например, горнолыжных курортов или мегаполисов», — говорит Люсия.

© Lucia Cannes

Lucia : концепция заразительного счастья

Имя Lucia, которое происходит от латинского lux («свет»), «идеально соответствует концепции, разработанной нашей творческой командой». Светлый дух Nikki Beach Global отражается в ярких цветах, замысловатых узорах, символизирующих солнце, и максималистском дизайне. «Мы хотим, чтобы люди чувствовали себя счастливыми и расслабленными», — говорят создатели.

Для соучредительницы компании делать день своих клиентов лучше — это не просто работа, а настоящее призвание. «Каждый раз, когда я открываю дверь, я делаю это с энтузиазмом. Поэтому наши сотрудники, приходя на работу, точно знают, что их задача — дарить людям радость», — продолжает она. — Наша миссия формулируется так: «Просыпайтесь утром, благодарите за то, что вы живы и здоровы, и сознательно принимайте решение праздновать жизнь каждый день».

Что же представляет собой этот новый концепт заведения премиум-класса?

В расслабленной, но изысканной обстановке ресторана Lucia подают высококлассные блюда средиземноморской кухни, созданные из ингредиентов, словно пропитанных солнцем. Меню, разработанное шеф-поваром Nikki Beach Global Алессандро Пиццой варьируется в зависимости от сезонных продуктов и времени года.

Для дополнительного очарования своих гостей, Лючия привлекла англо-итальянскую художницу Кьяру Перано, чьи работы, вдохновленные стилем «дольче вита», олицетворяют наслаждение простыми радостями жизни. Её творчество нашло отражение в дизайне логотипа и других визуальных элементах, обогащая бренд уникальной визуальной идентичностью.

Функция бронирования столиков уже доступна на сайте ресторана.

Nikki Beach анонсировал скорое открытие новых заведений на Карибах, в Омане, Азербайджане и в Объединенных Арабских Эмиратах.