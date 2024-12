Lucia Cannes : Une parenthèse ensoleillée sur la Croisette pour un hiver gourmand

Niché sur la prestigieuse Croisette, ce temple de la « Cuisine de Soleil » maintient sa promesse d’une expérience méditerranéenne vibrante, même quand les températures baissent.

Sous la houlette du Chef Yvon Mbiavanga, le restaurant a dévoilé son nouveau menu d’hiver, une partition culinaire où les saveurs réconfortantes de la saison froide s’entremêlent harmonieusement avec l’essence méditerranéenne. Cette fusion audacieuse promet de réchauffer les papilles des gastronomes les plus exigeants : houmous d’hiver au potimarron, falafels de citrouilles & feta, pinsa à la truffe, filet de loup aux cèpes, paccheri aux morilles, risotto à la courge butterbut et à la truffe !

Crédits photos : Lucia Cannes

Pour les fêtes de fin d’année, Lucia se pare de ses plus beaux atours, mariant motifs léopard et couleurs éclatantes dans une ambiance à la fois chic et festive. Le réveillon et le jour de Noël (24 et 25 décembre, de 12h à 17h) s’annoncent comme des moments d’exception, où le Chef déploiera des créations spéciales imprégnées de l’esprit des fêtes.

Le passage à 2025 ne sera pas en reste, avec un déjeuner du Nouvel An (1er janvier, 12h-18h) conjuguant élégance et convivialité. Point d’orgue des célébrations hivernales, l’Epiphany Lucia Sunday (5 janvier, 12h-18h) mettra à l’honneur une somptueuse galette des rois, création exclusive de la chef pâtissière Justine Gonzales, accompagnée de champagne.

Les entreprises ne sont pas oubliées, avec des formules déjeuner spécialement conçues pour les célébrations de fin d’année. Deux menus d’exception sont proposés : le « Festive Cheer » à 60€ par personne et le « Premium Holiday Feast » à 110€, permettant à chacun de trouver la formule idéale pour clôturer l’année en beauté.

Lucia réussit ainsi le pari audacieux de transformer l’hiver cannois en une saison gourmande et festive, où la « Cuisine de Soleil » continue de briller, réchauffant les cœurs et les papilles des convives privilégiés qui franchissent ses portes.

Pour les réservations : reservations.cannes@luciarestaurants.com ou 04 93 38 17 47