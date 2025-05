“Colazione da Zia”: il buongiorno all’italiana approda al Métropole Monte-Carlo

Lo spazio Odyssey dell’Hôtel Métropole si prepara a risvegliarsi al ritmo della dolce vita con il ritorno del pop-up restaurant Zia, che da quest’anno sarà aperto dalla colazione alla cena.

Il concept Zia, che aveva già conquistato i buongustai amanti della cucina italiana nella sua prima edizione, torna protagonista all’Hôtel Métropole Monte-Carlo. L’excutive chef Christophe Cussac ha lasciato carta bianca al duo composto da Manon Santini e Rocco Seminara per dar vita a un’esperienza in tre atti. Sempre armati di sorriso e di un entusiasmo contagioso, i due chef arricchiscono l’offerta gastronomica includendo per la prima volta anche la colazione. Sarà proprio questa ad aprire le danze, seguita dal pranzo e, dal 28 maggio, dall’aperitivo e dalla cena.

Un’atmosfera speciale

Lo spazio Odyssey, immaginato da Karl Lagerfeld, sarà sin dal mattino lo scenario ideale per questa parentesi tutta italiana. Tra la piscina e i giardini aromatici, gli ospiti potranno godersi un ambiente suggestivo per assaporare i piatti di questo nuovo menù delizioso.

Fedeli all’identità contemporanea della loro cucina, Manon Santini e Rocco Seminara hanno aggiunto un tocco di originalità alla tradizionale colazione italiana.

Il coulis al miele di fiori viene versato tiepido sui pancake © MiraMira

Croissant, caffè e succhi di frutta freschi incontrano rivisitazioni creative: granola fatta in casa con mele speziate e frutti rossi, uova alla Benedict servite con una gaufre al pesto di basilico e salsa olandese all’estragone, o ancora una focaccia croccante in stile avocado toast con insalatina mista e chicchi di melagrana. I più golosi potranno lasciarsi tentare dai pancake al miele di fiori oppure dal french toast alla crema di pistacchio con chantilly alla vaniglia.

La versione delle uova alla Benedict firmata Zia © MiraMira

Ultima novità importante: l’esperienza Zia non è più riservata esclusivamente agli ospiti dell’hotel. Anche gli esterni possono ora prenotare un tavolo per scoprire questo universo gastronomico ispirato all’Italia, disponibile fino al 1° ottobre 2025.

