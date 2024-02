Vous payez pour l’impression de vos factures papier Monaco Telecom ? Voici comment cet argent verdit la ville

Monaco Telecom s’engage, pour la cinquième annĂ©e consĂ©cutive, Ă contribuer Ă la durabilitĂ© des potagers bio dans les Ă©coles monĂ©gasques.Â

11 075€. C’est le don reversé par Monaco Telecom à la Fondation Prince Albert II, ce mardi 13 février. L’objectif est d’assurer la pérennité des potagers à l’école de Fontvieille. C’est d’ailleurs ici, que la rencontre s’est déroulée, en présence de la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports et de la Fondation Terrae. « Nous remercions Monaco Telecom de soutenir nos actions depuis de nombreuses années », exprime Olivier Wenden, Vice-Président de la Fondation.

Une somme collectĂ©e auprès des impressions de facture papier de l’opĂ©rateur, qui souhaite rĂ©duire son empreinte carbone, tout en participant au maintien de l’activitĂ© potagère dans les Ă©coles. Si dĂ©jĂ 66 000 euros sont reversĂ©s depuis cinq ans, Martin Peronnet, directeur gĂ©nĂ©ral de la sociĂ©tĂ©, se dit « particulièrement ravi que l’entreprise contribue au projet des potagers pĂ©dagogiques permettant de sensibiliser les plus jeunes ».Â

Transmettre des valeurs environnementales aux nouvelles générations

« Nos potagers ainsi que nos cours Terrae donnent aux enfants une compréhension plus grande de la biodiversité, des légumes, de la saisonnalité, des graines, des plants, des aromates, du compost et des insectes », déclare Jessica Sbaraglia, fondatrice de Terrae. Depuis quatre ans, sept écoles bénéficient de son programme de potagers urbains en milieu scolaire porté, permettant à plus de 2 000 élèves de cultiver et récolter leur production chaque année.

En 2024, l’entretien du potager de l’école de Fontvieille ainsi que 30 heures de cours pour les élèves seront financés, grâce au don de Monaco Telecom.