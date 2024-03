Grand Prix de Monaco : ce qu’il faut savoir pour accueillir des personnes sur son balcon

Il y a quelques semaines, un arrêté ministériel publié dans le Journal de Monaco a apporté de nouvelles mesures de sécurité dans la réglementation pour l’occupation des terrasses et des balcons pendant le Grand Prix monégasque.

Pendant les week-end de Grand Prix, les appartements monégasques se louent à prix d’or. Et en particulier les terrasses. Certains sont prêts à débourser des dizaines de milliers d’euros pour assister à la course depuis les immeubles. Le Port Hercule est peut-être le plus prisé, ayant vue sur le départ du GP le dimanche après-midi. Un business pour lequel il faut également des autorisations. Propriétaires ou locataires de balcons et terrasses avec vue sur le circuit peuvent y accueillir des personnes pour l’événement, sur autorisation. Sur le site du gouvernement monégasque, les démarches sont très précises.

Si on souhaite observer la vingtaine de Formule 1 qui concourent depuis chez soi, il faut d’abord s’assurer du bon état du balcon ou de la terrasse, de leur garde-corps et que tout cela soit vérifié auprès « d’un organisme de vérification des conformités agréé en Principauté. » Certificat de propriété et bails de location seront ensuite nécessaires pour demander et obtenir les laissez-passer de la Sûreté Publique. Pour la quête de ce sésame, il faut entamer les démarches au moins 30 jours avant le Grand Prix. À noter que les balcons peuvent accueillir jusqu’à deux personnes par mètre linéaire de garde-corps.

De nouvelles réglementations pour occuper les balcons

Les conditions d’occupation des balcons, terrasses et autres logggias sont fixées par l’Arrêté ministériel n° 2005-238 du 9 mai 2005. Au début du mois de mars, le Journal de Monaco a publié de nouveaux articles au sujet de mesures spéciales « destinées à garantir un niveau de sécurité approprié pour le public dans des locaux qui par destination ne sont pas des établissements recevant du public. »

On y incombe le propriétaire ou locataire de plusieurs mesures. D’abord de vérifier que l’appartement ou le bureau dispose d’une installation de détection incendie (ou à minima minima d’un détecteur autonome avertisseur de fumées, ndlr), que l’appartement ou le bureau dispose d’un détecteur de monoxyde de carbone si le lieu dispose d’un appareil de production d’eau chaude sanitaire au gaz. En parallèle, il est demandé de limiter la puissance des installations de cuisson ajoutées à 20 kW, d’interdire les installations de cuisson au gaz ajoutées et d’interdire l’utilisation de flammes nues.

Nouveauté également, un responsable sécurité doit être désigné pour chaque appartement ou bureau concerné. Ce responsable doit « connaître l’effectif présent dans le local pendant les épreuves de manière à pouvoir communiquer cette information sans délai aux autorités sur leur demande », et pouvoir donner l’alerte auprès d’un potentiel service de sécurité dans l’immeuble. Cette personne se doit aussi de respecter les dispositions de l’arrêté ministériel n° 2018‑1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé, relatifs à la réaction au feu des matériaux concernant les aménagements réalisés lors des épreuves des Grands Prix automobiles.

Rendez-vous du 23 au 26 mai 2024 pour le 81ème Grand prix de Monaco !