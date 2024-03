Grand Prix d’Australie : La Scuderia Ferrari s’offre un doublé

Carlos Sainz (Ferrari) a remporté la course devant Charles Leclerc (Ferrari) et Lando Norris (McLaren).

Publicité

Il ne pouvait pas rêver d’un meilleur retour. Forfait lors du Grand Prix d’Arabie Saoudite après une opération de l’appendicite, le pilote espagnol a réalisé l’impensable à Melbourne : monter sur la première marche du podium.

Il faut dire que Carlos Sainz a rapidement profité de l’abandon de Max Verstappen pour un problème sur son frein arrière droit, qui a pris feu à l’issue du quatrième tour de course. Son tout premier abandon depuis le 10 avril 2022.

Parti en deuxième position sur la grille, Carlos Sainz a montré les muscles d’entrée en dépassant le triple champion du monde avant ses soucis mécaniques dans le deuxième tour.

Et après l’abandon du Néerlandais, l’Espagnol a parfaitement géré sa course, ses gommes et son avance, pour résister au retour de Charles Leclerc derrière, qui a permis à la Scuderia Ferrari de signer son premier doublé depuis le GP de Bahreïn 2022.

Un premier doublé depuis 2022 pour Ferrari

Derrière les deux Ferrari, ce sont les McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri, qui évoluait à domicile, qui ont terminé à la troisième et quatrième place.

« C’est super pour l’équipe, c’est notre premier doublé depuis Bahreïn 2022 donc c’est formidable de pouvoir le faire. Carlos (Sainz) a fait un week-end incroyable, a confié avec le sourire le pilote monégasque.

De mon côté j’ai souffert avec les pneus sur le deuxième relais. Mais j’ai fait ce que j’ai pu. Carlos a fait un meilleur travail que moi, il mérite clairement sa victoire. Je suis très heureux pour lui et pour l’équipe, car on prend de gros points. On voulait maximiser les opportunités en termes de points ce week-end et on ne pouvait pas faire mieux. »

Prochain rendez-vous, le 7 avril prochain sur le circuit de Suzuka pour le Grand Prix du Japon.