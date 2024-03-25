Гран-при Австралии: двойной триумф Scuderia Ferrari

Карлос Сайнс и Шарль Леклер воспользовались схождением с трассы Макса Ферстаппена и блеснули в Австралии (Фото © Scuderia Ferrari)

Карлос Сайнс (Ferrari) обошел Шарля Леклера (Ferrari) и Ландо Норриса (McLaren).

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Он и мечтать не мог о таком успехе! Пропустив Гран-при Саудовской Аравии после операции по удалению апендицита, испанский пилот исполнил немыслимое в Мельбурне: он взошел на самую верхнюю ступеньку подиума.

Стоит отметить, что Карлос Сайнс моментально воспользовался схождением с трассы Макса Ферстаппена из-за проблемы с задним правым тормозом, загоревшимся после четвертого круга гонки. Это было его первое схождение с трассы с 10 апреля 2022 года.

Стартовав вторым в решетке, Карлос Сайнс сразу заиграл бицепсами, обогнав трехкратного чемпиона мира еще до того, как у него начались проблемы с механикой на втором круге.

После схождения голландца с трассы испанец мастерски управлял гонкой, шинами и своим отрывом, удерживая Шарля Леклера прямо за собой, что позволило Scuderia Ferrari добиться первой двойной победы с Гран-при Бахрейна в 2022 году.

Первая двойная победа Ferrari с 2022 года

За двумя Ferrari следовали два McLaren Ландо Норриса и Оскара Пиастри, выступавшего дома, пришедшие на финиш соответственно третьим и четвертым.

«Это прекрасно для всей команды, это наш первый двойной успех после Бахрейна в 2022 году, великолепный результат. Карлос (Сайнс) бесподобно провел эти выходные, с улыбкой поведал монакский пилот.

А у меня были трудности с шинами на втором этапе. Я сделал все, что мог. Карлос работал лучше меня, он честно заслужил эту победу. Я счастлив за него и за всю команду. Мы набрали много очков. Мы стремились набрать побольше очков в эти выходные, но на такой успех мы даже не рассчитывали.»

Следующий заезд – 7 апреля на трассе Судзука Гран-при Японии.