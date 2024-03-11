Гран-при Саудовской Аравии: первый подиум Леклера за неудержимым Ферстаппеном

Монакский пилот пришел третьим на этом Гран-при, уступив победителю – Максу Ферстаппену – и его напарнику по команде, Серджио Пересу.

Pеклама

Прошло всего два Гран-при, а призрак предыдущего сезона уже появился на горизонте. После двойного успеха Red Bull и второй подряд победы трехкратного чемпиона мира нынешний сезон начался точно по сценарию 2023 года.

Безграничное счастье для Макса Ферстаппена, добившегося 56-й победы в своей карьере, и для австрийской команды, которая несмотря на закулисную неурядицу в деле Хорнера, еще раз продемонстрировала на трассе свою непоколебимость.

Недосягаемые болиды Red Bull оставили Шарлю Леклеру лишь крохи от своего триумфа, позволив ему впервые в этом сезоне взойти на подиум после обескураживающего первого уикенда Гран-при.

Леклер – автор лучшего круга гонки

Пилот Scuderia Ferrari, опять стартовавший вторым в решетке, даже умудрился исполнить лучший круг на последнем кольце трассы. Это позволило ему занять предварительное третье место в чемпионате мира среди пилотов после пары Red Bull.

«Ритм был неплохой, нам даже удалось проехать лучший круг в конце гонки. В целом ощущения были скорее приятными, если бы не то, что Red Bull были далеко впереди. Сегодня мы набрали максимум возможных очков, заявил монакский пилот после гонки в эфире Canal+.

По сравнению с прошлым годом это – шаг вперед. Конечно, для меня адреналина было маловато, потому что я был изолирован, но эта трасса – одна из самых тяжелых по физической нагрузке в чемпионате: в жару все тело ломит от множества быстрых виражей, что осложняет работу, зато пилотировать здесь очень весело.»

Следующий заезд – 24 марта на Гран-при Австралии.