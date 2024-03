Grand Prix de Bahreïn : Verstappen déjà vainqueur, Leclerc manque le podium

Le triple champion du monde a remporté le premier Grand Prix de la saison, devant Sergio Perez et Carlos Sainz.

On prend les mêmes et on recommence, ou presque. Pour cette première course de la nouvelle saison de Formule 1, Max Verstappen (Red Bull) a déjà frappé fort, en s’imposant avec 22 secondes d’avance sur son coéquipier Sergio Perez (Red Bull).

Parti en pole position, le Néerlandais n’a jamais été inquiété et a seulement eu besoin de gérer sa course, en faisant croître son avance au fil des tours.

Charles Leclerc déçu

Deuxième sur la grille de départ, Charles Leclerc (Ferrari) a vécu une course compliquée, en dessous de ses attentes, la faute à des problèmes de freinage qui l’ont pénalisé tout au long du Grand Prix.

« J’ai été complètement à l’arrêt durant toute la course, avec des problèmes de frein, regrettait Charles Leclerc à l’arrivée au micro de Canal+. On avait l’opportunité aujourd’hui de prendre des points au championnat du monde, on ne l’a pas fait, je suis très déçu. »

Quelles ambitions pour Charles Leclerc et Ferrari cette saison ?

C’est finalement son coéquipier, Carlos Sainz (Ferrari), qui a réussi la belle performance du week-end, en terminant sur la troisième marche du podium.

Prochain rendez-vous, samedi prochain (18h) pour le Grand Prix d’Arabie-Saoudite.