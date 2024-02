Quelles ambitions pour Charles Leclerc et Ferrari cette saison ?

Le pilote monĂ©gasque et l’Ă©curie italienne abordent cette nouvelle saison avec une ambition mesurĂ©e, conscients que l’Ă©cart avec Max Verstappen et Red Bull reste encore grand.

Charles Leclerc ne s’en cache pas. « Red Bull reste la rĂ©fĂ©rence. » Au moment d’aborder cette nouvelle saison, sa septième dans la catĂ©gorie reine du sport automobile, sa sixième chez Ferrari, le pilote monĂ©gasque se veut optimiste, tout en se montrant rĂ©aliste.

Alors que les essais d’avant-saison commencent Ă dessiner une première tendance, qui confirme les belles dispositions de la nouvelle Ferrari SF-24, la Red Bull semble dĂ©jĂ ĂŞtre, de l’aveu mĂŞme de Charles Leclerc, la rĂ©fĂ©rence absolue, comme les annĂ©es prĂ©cĂ©dentes.

Des essais hivernaux prometteurs

« Ils ont une très, très bonne voiture cette annĂ©e aussi, a-t-il confiĂ© au micro de Canal+. Pour l’instant tout se passe comme prĂ©vu (pour la Scuderia Ferrari), dans le sens oĂą on n’a pas de mauvaise surprise en matière de comportement de la voiture. Elle se comporte comme elle se comportait au simulateur, donc ça, c’est plutĂ´t un bon signe. Après, en termes de compĂ©titivitĂ©, c’est trop tĂ´t pour en parler. Mais on a une bonne progression. »

Avec un nouveau contrat longue durĂ©e et des ambitions rĂ©affirmĂ©es, Charles Leclerc est plus que jamais investi d’une mission au sein de la Scuderia Ferrari : ramener l’Ă©curie au cheval cabrĂ© au sommet de la Formule 1.

Mais avec l’arrivĂ©e en fanfare de Sir Lewis Hamilton chez Ferrari l’an prochain, le MonĂ©gasque se doit de marquer les esprits dès cette annĂ©e pour s’affirmer plus que jamais comme le leader de la firme de Maranello, lui l’enfant chĂ©ri des tifosis.

Parmi les pilotes, si ce n’est le pilote le plus rapide en qualification, Charles Leclerc devra calquer sa domination sur un tour en course, ce qui lui a parfois fait dĂ©faut lors de certains Grand Prix.

Une Ferrari SF-24 bien née

Avec 5 poles et 6 podiums la saison dernière, Leclerc a aussi connu de nombreux abandons et problèmes mĂ©caniques, laissant mĂŞme son coĂ©quipier Carlos Sainz remporter Ă Singapour la seule course que n’ont pas dominĂ© les Red Bull en 2023.

Si le titre s’annonce une mission pĂ©rilleuse, Charles Leclerc ne visera cette annĂ©e rien d’autre qu’un nouveau succès en F1. Et mĂŞme plusieurs. Son dernier remonte au 10 juillet 2022 en Autriche Ă Spielberg. Une Ă©ternitĂ© pour un pilote de sa trempe.

Toujours dans le sillage de Frédéric Vasseur, qui a entamé une petite révolution à Maranello depuis son arrivée la saison dernière, la Scuderia Ferrari espère de son côté aussi retrouver plus souvent la victoire, avant de viser à nouveau les sommets en 2026, année de la nouvelle réglementation moteur.

Avec une SF-24 renouvelĂ©e Ă 95% et dĂ©jĂ mieux nĂ©e que la SF-23 qui a rapidement rendu les armes la saison dernière, mĂŞme si c’est la seule monoplace qui est parvenu Ă gagner un Grand Prix en dehors de Red Bull, l’Ă©curie italienne semble en mesure, avec Mercedes et McLaren, de challenger d’avantage l’Ă©curie championne du monde.

En pleine progression, la Scuderia Ferrari n’est peut-ĂŞtre pas encore en mesure de viser un titre, mais semble avoir les armes pour terminer vice-champion du monde des constructeurs, mais aussi des pilotes avec Charles Leclerc, comme en 2022. En attendant l’arrivĂ©e tant attendue de Lewis Hamilton la saison prochaine…