Charles Leclerc prolonge son contrat avec la Scuderia Ferrari

La firme italienne a officiellement annoncé la prolongation du contrat du pilote monégasque pour plusieurs saisons.

La belle histoire d’amour entre Charles Leclerc et la Scuderia Ferrari continue.

Membre de la Ferrari Academy depuis 2016, le Monégasque n’a jamais caché son attachement profond à l’écurie italienne et vient une nouvelle fois de le prouver en signant un nouveau bail avec son écurie de coeur.

Vice-champion du monde en 2022 avec la flèche rouge, Charles Leclerc aura toujours pour ambition, aux côtés de Fred Vasseur, arrivé comme directeur fin 2022, de remporter à nouveau le championnat du monde.

Une distinction que l’écurie de Maranello n’a plus remporté depuis 2008 chez les constructeurs et depuis 2007 chez les pilotes. Une éternité. Depuis 2019 et sa promotion comme pilote Ferrari après des débuts chez Sauber, Charles Leclerc a disputé 102 Grand-Prix et remporté 5 courses.

Un nouveau contrat et des ambitions

Si aucun chiffre n’a filtré quant à la durée du nouveau contrat, il se murmure que le pilote monégasque serait désormais lié à la Scuderia Ferrari au moins jusqu’en 2027, comme un certain Max Verstappen chez Red Bull.

« Courir pour cette équipe est mon rêve depuis l’âge de trois ans : Je regardais le Grand Prix de Monaco depuis la fenêtre de l’appartement d’un ami au coin de Sainte-Dévote et je guettais toujours les voitures rouges, a-t-il confié dans un communiqué.

Cette équipe est ma deuxième famille. Le meilleur reste à venir et j’ai hâte que cette saison commence. Mon rêve reste de remporter le championnat du monde avec Ferrari et je suis sûr que dans les années à venir, nous vivrons de grands moments ensemble et rendrons nos fans heureux. »

Pour découvrir la nouvelle Ferrari version 2024, il faudra patienter jusqu’au 13 février. La saison 2024 de Formule 1 reprendra elle ses droits le 2 mars prochain à Bahrein.