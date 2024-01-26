Шарль Леклер продлевает свой контракт со Scuderia Ferrari

Итальянская фирма официально объявила о продлении контракта монакского пилота на несколько сезонов.

Роман Шарля Леклера со Scuderia Ferrari продолжается.

Член Ferrari Academy с 2016 года, монегаск никогда не скрывал свою глубокую привязанность к итальянской марке и доказал это еще раз, подписав новый контракт со своей любимой компанией.

Вице-чемпион мира на Ferrari 2022 года, Шарль Леклер будет снова стремиться к этому титулу вместе с Фредом Вассером, ставшим директором в конце 2022 года.

Компания из Маранелло не обладала этим титулом с 2008 года среди производителей автомобилей и с 2007 года среди пилотов. Целая вечность! С 2019 года, став пилотом Ferrari после своего дебюта в Sauber, Шарль Леклер участвовал в 102 Гран-при и в пяти из них пришел первым.

Новый контракт – новые амбиции

Официально продолжительность его нового контракта неизвестна, но ходят слухи, что монакский пилот будет работать со Scuderia Ferrari как минимум до 2027 года, как и Макс Ферстаппен с Red Bull.

«Я мечтал выступать за эту команду с трех лет. Я наблюдал за Гран-при Монако из окна квартиры моего друга на углу Сент-Девот и всегда искал взглядом красные болиды», заявил он в официальном сообщении. выступать за эту команду с трех лет.

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Команда – моя вторая семья. Все лучшее – впереди, и мне не терпится поскорее начать новый сезон. Я по-прежнему мечтаю выиграть чемпионат мира на Ferrari и уверен, что в грядущие годы нас ждут громкие победы. Болельщики будут счастливы.»

Новый Ferrari 2024 года будет представлен 13 февраля. А сезон Формулы-1 2024 года стартует 2 марта в Бахрейне.