Formule 1 : Frédéric Vasseur nouveau directeur de la Scuderia Ferrari

Président de l’équipe Sauber et directeur d’Alfa Romeo jusque-là, Frédéric Vasseur prendra ses nouvelles fonctions le 9 janvier prochain. L'ingénieur parisien retrouvera Charles Leclerc, qui l'a côtoyé en 2018 chez Sauber lors de la première saison du Monégasque en F1.

Président et directeur d'équipe de Sauber Motorsport, actuellement Alfa Romeo F1 Team, depuis 2017, Frédéric Vasseur été auparavant le Team Principal de Renault F1 Team en 2016, après avoir notamment remporté le Série GP2 en 2005 avec Nico Rosberg et en 2006 avec Lewis Hamilton.

Avec plus de vingt-cinq ans d'expérience en course automobile, le natif de Draveil arrive au sein de la Scuderia Ferrari avec de nombreux succès à son actif.

La Scuderia Ferrari, l'aboutissement d'un rêve

"Tout au long de sa carrière, il a su combiner ses forces techniques en tant qu'ingénieur de formation avec une capacité constante à faire ressortir le meilleur de ses pilotes et de ses équipes, a déclaré Benedetto Vigna, Président-directeur général de la Scuderia Ferrari.

Cette approche et son leadership sont ce dont nous avons besoin pour faire avancer Ferrari avec une nouvelle énergie." Conscient de relever le plus grand défi de sa carrière, Frédéric Vasseur arrive à Maranello avec humilité mais pas sans ambitions.

©DR

"Je suis vraiment ravi et honoré de prendre la direction de la Scuderia Ferrari en tant que Team Principal, a-t-il affirmé. En tant que personne qui a toujours eu une passion pour le sport automobile, Ferrari a toujours représenté le sommet de la course automobile pour moi.

J'ai hâte de travailler avec l'équipe talentueuse et vraiment passionnée de Maranello pour honorer l'histoire et l'héritage de la Scuderia et offrir des résultats à nos Tifosi du monde entier."

Une entente chaleureuse avec Charles Leclerc

C'est la deuxième fois qu'un Français prendra la gestion sportive de la Scuderia Ferrari, après les glorieuses années de Jean Todt (1993-2007), sept fois titré chez les constructeurs et six fois chez les pilotes.

Interrogé il y a quelques jours lors d’une conférence de presse avant le gala de remise des prix de la Fédération internationale de l’automobile (FIA) à Bologne (Italie), Charles Leclerc s'est rappelé au bon souvenir de celui qui a été son directeur d'équipe lors de sa première saison en Formule 1.

« J’ai déjà travaillé avec Fred dans les catégories juniors, où il a cru en moi, et nous avons toujours eu une bonne relation, a confié le vice-champion du monde 2022. Il a toujours été très direct, très honnête, et c’est quelque chose que j’apprécie chez Fred. »

Frédéric Vasseur remplace l’Italien Mattia Binotto, qui avait été poussé fin novembre vers la sortie après trois saisons à ce poste.