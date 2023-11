Grand Prix d’Abu Dhabi : Leclerc termine sur un podium, Verstappen sur un 19e succès

Le pilote monégasque a terminé deuxième de la dernière course de la saison, derrière le triple champion du monde, vainqueur de son 19e Grand Prix de la saison.

Parti en pole position, Max Verstappen (Red Bull) a conclu cette saison 2023 par une nouvelle victoire, devant Charles Leclerc (Ferrari) et George Russell (Mercedes).

Le Néerlandais a repoussé les attaques du Monégasque dans le premier tour pour conserver les rênes de la course de bout en bout.

Ferrari manque de peu le titre de vice-champion

Charles Leclerc a lui fait le maximum en décrochant la deuxième place. Insuffisant malheureusement pour la Scuderia Ferrari, puisque les points de la troisième place de George Russell ont permis à Mercedes de s’emparer de ce titre de vice-champion du monde des constructeurs.

« Je suis très heureux parce qu’un week-end comme celui-ci, on ne pouvait pas faire mieux. On était la deuxième voiture la plus rapide, a confié le pilote monégasque à l’issue de la course.

On a fait un travail incroyable en stratégie, lors des qualifications. C’est juste dommage que l’on finisse troisième au championnat constructeurs. C’était la seule chose qui comptait dans cette fin de saison. J’aimerais quand même remercier l’équipe pour cette saison. »

Charles Leclerc termine cette saison à la cinquième place au championnat du monde des pilotes (206 points), à égalité de points avec Fernando Alonso, quatrième. Au championnat du monde des constructeurs, c’est Mercedes (409 points) qui termine vice-champion derrière Red Bull (860 points), mais devant Ferrari (406 points).

Le chiffre : 3

Comme le nombre de Grand Prix qui ont échappé à Max Verstappen cette année (Seuls Sergio Perez par deux fois et Carlos Sainz ont remporté une course cette saison). Ahurissant.