Charles Leclerc prolunga il suo contratto con la Scuderia Ferrari

La scuderia italiana ha ufficialmente annunciato di aver prolungato il contratto del pilota monegasco per diverse stagioni.

La storia d’amore tra Charles Leclerc e la Scuderia Ferrari continua.

Nella Ferrari Academy dal 2016, il pilota monegasco non ha mai nascosto il suo profondo legame con la scuderia italiana. La firma del nuovo contratto ne è l’ennesima prova.

Secondo classificato nel campionato del mondo 2022 con la Rossa, l’obiettivo di Leclerc, e anche di Fred Vasseur, nuovo direttore dalla fine del 2022, è quello di conquistare il titolo di campione del mondo.

Un titolo che la scuderia di Maranello non si aggiudica dal 2008 per i costruttori e dal 2007 per i piloti. Un’eternità . Dal 2019 e dalla sua promozione a pilota Ferrari dopo il debutto con Sauber, Charles Leclerc ha disputato 102 Gran Premi e vinto 5 corse.

Nuovo contratto e nuove ambizioni

Sebbene non si sappia con certezza per quanti anni sarà valido il contratto, si vocifera che il pilota monegasco sarà legato alla Scuderia Ferrari almeno fino al 2027, come un certo Max Verstappen con la Red Bull.

“Correre con questa scuderia è il mio sogno da quando avevo tre anni: guardavo il Gran Premio di Monaco dalla finestra di casa di un amico, all’angolo con Sainte-Dévote, e tenevo sempre d’occhio le auto rosse”, ha raccontato in un comunicato.

“24 ore a Monaco”: una giornata con Charles Leclerc

“Questa squadra è la mia seconda famiglia. Il meglio deve ancora venire e non vedo l’ora che la stagione cominci. Il mio sogno è quello di vincere il campionato del mondo con Ferrari. Sono certo che nei prossimi anni vivremo momenti incredibili insieme e faremo felici i nostri tifosi”.

Per scoprire la nuova Ferrai versione 2024 bisognerà aspettare fino al 13 febbraio. La stagione 2024 di Formula 1 riprenderà il 2 marzo in Bahrein.