In un video pubblicato sul suo canale Youtube, il pilota della Scuderia Ferrari ripercorre una sua tipica giornata nel Principato, tra due weekend di Gran Premio.

Non succede tutti i giorni di passare una giornata a fianco di Charles Leclerc. In un video prodotto dal suo team, il Monegasco svela il dietro le quinte di una giornata a casa sua, nel Principato di Monaco. Possiamo vederlo circondato dalla sua famiglia e anche dalla sua fidanzata, Charlotte Siné.

LEGGI ANCHE: Charles Leclerc nuovo testimonial di APM Monaco

La giornata inizia all’alba nel quartiere Beausoleil, in particolare al Tennis Padel Soleil, dove Charles Leclerc si cimenta in una partita di padel con i suoi fratelli, Arthur Leclerc e Lorenzo Tolotta-Leclerc. Poi corsetta alla cima della Tête de Chien per il pilota della Ferrari, prima di recarsi in palestra alla Monte-Carlo Gym e in seguito alle Thermes Marins Monte-Carlo.

Dopo una breve passeggiata per le strade del Principato, una visita al Museo dell’Automobile di Monaco dove sono orgogliosamente esposte due delle sue monoposto (l’Alfa Romeo della sua prima stagione in Formula 1 e la Ferrari delle sue prime vittorie in F1) e qualche nota al pianoforte nel suo appartamento, Charles Leclerc conclude la giornata con una capatina al mare.

Il monegasco raggiunge la spiaggia della Mala a bordo della sua barca per fare qualche tuffo e rientrare poi nel Principato all’imbrunire, quando le luci della città iniziano ad accendersi sullo sfondo. Una parentesi rilassante prima di ritornare nel vivo dei Gran Premi.