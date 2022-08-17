В видео, опубликованном на YouTube-канале гонщика, пилот Scuderia Ferrari приглашает нас заглянуть за кулисы обычного дня, проведенного в Княжестве между этапами Гран-При.

Этот день отличается от остальных, ведь мы проведем его с Шарлем Леклером. В видео, снятом командой гонщика, монегаск приоткрывает дверь в свою обычную жизнь в Княжестве и дает нам возможность увидеть его в кругу семьи и вместе с девушкой, Шарлоттой Сине (Charlotte Siné).

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День начинается на заре в Босолее, а именно в Tennis Padel Soleil, где Шарль Леклер играет в падел вместе с двумя братьями, Артюром Леклером (Arthur Leclerc) и Лоренцо Толотта-Леклером (Lorenzo Tolotta-Leclerc). Затем мы видим, как пилот Ferrari бежит трусцой к вершине Тет-де-Шьен, а затем едет в фитнес-центр Monte-Carlo Gym и spa-центр Thermes Marins Monte-Carlo.

После небольшой прогулки по улицам Монако, гонщик решает заглянуть в автомобильный музей, где на почетном месте выставлены два из его одноместных болидов (L’Alfa Romeo с его первого сезона в Формуле-1 и Ferrari, на котором спортсмен одержал первые победы в F1). Затем Леклер играет несколько тактов на фортепиано у себя дома, а заканчивает день на берегу моря.

На своем катере монегаск отправляется на пляж Мала, где совершает несколько прыжков в воду, а затем, уже в сумерках, возвращается на закате в Монако на фоне вечерних огней Княжества. Так выглядит его небольшая пауза перед новым этапом пьянящей гонки Гран-При.