Монакский пилот стал одним из новых лиц ювелирного бренда APM Monaco.

Шарль Леклер на расхват. Уже будучи послом Ray Ban и видеоигры F1 2022, монакский пилот стал новым лицом APM Monaco. «Я очень рад объявить, что APM Monaco — мой новый партнер», — сказал он. «Я очень горжусь тем, что представляю монакский бренд с таким успехом».

Таким образом, Шарль Леклер присоединиться к моделям Батисту Джабикони и Тилан Блондо, которые уже являются лицами бренда, основанного в 2012 году Кикой и Филиппом Претт, имеющего 400 бутиков по всему миру.

Леклер уже является лицом нескольких крупных брендов

«Для нас большая честь приветствовать нашего монакского чемпиона Шарля Леклера в качестве амбассадора APM Monaco», — сказала Кика Претт в пресс-релизе. «Мы поддерживаем автоспорт на протяжении многих лет. Наше появление в мире Формулы-1 — это предмет гордости».

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Напомним, что Шарль Леклер также является лицом Giorgio Armani, а также часовой компании Richard Mille. Совсем недавно монакский пилот также озвучил на итальянском языке героя новой части «Истории игрушек», которая выйдет на экраны Франции 22 июня.

Поклонник моды, Шарль Леклер, как говорят, неоднократно выражал желание запустить собственную линию одежды, как Льюис Хэмилтон. Что, если это будет его следующим большим вызовом?