Монегаск Шарль Леклер выиграл первый Гран-при сезона, опередив своего партнера по команде Карлоса Сайнца («Феррари») и чемпиона прошлого сезона Макса Ферстаппена («Ред-Булл»).

Он давно ждал этого нового успеха в Формуле-1. Он был так близок к этому в прошлом сезоне, в частности, на трассе в Сильверстоуне, но в итоге ему это не удавалось на протяжении последних двух лет. Два года разочарований для «Феррари», в тени «Ред-Булл», «Мерседес» и даже «Макларен». Но этот новый сезон выглядит ярким для итальянской команды, которая уже показала свои силы во время зимних тестов.

Я знал, что это лишь вопрос времени, когда мы снова окажемся в лидерах Шарль Леклер

Шарль Леклер лидировал в гонке от начала и до конца после упорной борьбы с Максом Ферстаппеном, одержав третью победу в своей карьере в Формуле-1 после Гран-при Спа-Франкоршам и Монцы в 2019 году.

Шарль Леклер опережает Макса Ферстаппена/© Formula 1

«Это очень приятная победа», — со счастливой улыбкой на лице сказал Шарль Леклер в эфире Canal+ на финише. «Последние два сезона не были кошмарными, но они были очень трудными», — признался Шарль, который никогда не терял надежды. «Я знал, что это лишь вопрос времени, когда мы вернемся в лидеры. Мы доказали это в этот уик-энд, борясь за победу и выиграв этот Гран-при. Мы должны поблагодарить команду, которая проделала исключительную работу в Маранелло, чтобы добиться этого результата. Мы не забываем наших болельщиков, которые демонстрировали непоколебимую поддержку на протяжении последних двух сезонов».

Триумф «Феррари» и проблемы «Ред-Булла»

Карлос Сайнц («Феррари») закончил гонку на втором месте, воспользовавшись злоключениями «Ред-Булла» и Макса Ферстаппена. Впервые с 2019 года, а именно с Гран-при Сингапура, оба пилота «Феррари» заняли первые два места в этом первом Гран-при сезона 2022 года. Это настоящий триумф для «Скудерии».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шарль Леклер уверен в успехе с новой Ferrari F1-75

Действующий чемпион мира, который до последнего боролся с Леклером на трассе, увидел, что его машина потеряла мощность за несколько кругов до финиша. По воле судьбы голландец был вынужден сойти с дистанции, как и его партнер по команде Серхио Перес, который столкнулся с той же проблемой на последнем круге гонки. Ненадежность, которая оказалась фатальной для «Ред-Булл».

Чего не сказать о новом болиде Ferrari SF-75, который надежен, быстр, солиден. Следующая гонка состоится в следующее воскресенье в Саудовской Аравии (начало в 19:00 CET).