Scuderia Ferrari представила свой новый одноместный автомобиль для чемпионата Формулы-1 2022. Ferrari F1-75 – это потрясающий спорткар, который вполне возможно станет залогом победы своего пилота в новом сезоне.

Поклонники Формулы-1 единогласны: новая Ferrari F1-75 никого не оставит равнодушным. Названный «самым красивым одноместным автомобилем» наряду с Red Bull RB18 Макса Ферстаппена (Max Verstappen) и Серхио Переса (Sergio Perez), красный болид Шарля Леклера (Charles Leclerc) и Карлоса Сайнца (Carlos Sainz) по праву заслуживает это звание. А в ожидании возможности испытать его на трассе, монегасский гонщик не скрывает своего восхищения новым автомобилем.

«Вложения со стороны всей команды были невероятными. Мы долго работали над созданием этого автомобиля, и когда я вижу результат, я уверен в своих перспективах, – поделился Шарль Леклер во время видеопрезентации новой F1-75. – У нас у всех хорошее предчувствие, все настроены оптимистично, включая меня, и я не могу дождаться момента, когда сяду за руль этого потрясающего автомобиля». Благодаря новому шасси и аэродинамике с ярко выраженными подвесками, 795-килограммовая F1-75 на первый взгляд выглядит весьма многообещающе.

New season, new challenges and a fresh reset 💪#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/R9fdy32jf1 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 17, 2022

После неутешительных результатов чемпионата 2021 года, невзирая на несколько блестящих побед, Шарль Леклер намерен стать победителем в этом году. А Ferrari снова вернется в лидеры. «Конечно, мы ожидаем больших успехов, ведь мы – Ferrari», – сказал монегаск, который выиграл последний Гран-при в составе Scuderia Ferrari. Это было на соревнованиях в Монце в 2019 году. «В этом году я уверен в победе благодаря всей работе, которая была проделана за последние месяцы». Шарль Леклер уже опробовал свою новую Ferrari F1-75 на трассе Фьорано, и уже на следующей неделе (23-25 февраля) он примет участие в первых испытательных заездах в в Барселоне.

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