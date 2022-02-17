Хорошая новость для поклонников автомобильного спорта: к продаже доступна совокупность всех мест на трибуне. Вот что нужно знать, чтобы приобрести билеты.

Насладитесь уникальным зрелищем с трибун легендарной трассы по случаю 13-го Исторического Гран-при Монако и 79-го Гран-при Монако F1.

Соревнования пройдут с 13 по 15 мая (Исторический Гран-при) и с 26 по 29 мая 2022 (Формула-1).

Исторический Гран-при начнётся со свободных заездов (30 минут для каждой серии) в пятницу 13 мая. Квалификационные заезды пройдут в субботу 14 мая, а официальные гонки – в воскресенье 15 мая.

В условиях санитарного кризиса и текущих ограничений, Автомобильный Клуб Монако (ACM) внимательно следит за развитием ситуации. На данный момент, новых мер введено не было.

По какой цене?

Исторический Гран-при: вход бесплатный для детей младше 16 лет в сопровождении взрослых. Для лиц старше 16 лет цена на билет может достигать 50 евро.

Формула-1: цена на билет в четверг и пятницу установлена в размере 30 и 100 евро соответственно (свободная рассадка). В выходные стоимость места составит между 150 и 650 евро, в зависимости от выбора трибуны и дня соревнований.

В противном случае, вам предлагаются VIP-пакеты, с их более комфортными местами и трибунами на ваш выбор:

2 дня (28 и 29 мая): 450 – 855 евро.

(28 и 29 мая): 450 – 855 евро. 3 дня (27, 28 и 29 мая): 540 – 945 евро.

(27, 28 и 29 мая): 540 – 945 евро. Серебряный пакет (Pack Silver) : 2 дня (900 евро); 3 дня (1000 евро)

: 2 дня (900 евро); 3 дня (1000 евро) Золотой пакет (Pack Golden): 2 дня (1000 или 1100 евро); 3 дня (1150 или 1300 евро)

Оба пакета, благодаря VIP-пропуску, позволят вам посетить стенды болидов.

Обратите внимание, что билеты не подлежать ни обмену, ни возврату, кроме случаев отмены мероприятия или отдельных заездов, гонок без зрителей или применения меры ограничения количества зрителей по решению Автомобильного клуба Монако.

Вы можете приобрести билеты на официальном сайте мероприятия или в кассах клуба по адресу: Billetterie Officielle l’ACM (44, rue Grimaldi 98000 Monaco).