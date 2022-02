Buone notizie per gli appassionati del Gran Premio: i posti in tribuna sono già in vendita. Ecco cosa dovete sapere per acquistare il biglietto.

La 13ª edizione del Gran Premio di Monaco Storico e la 79ª edizione del Gran Premio di Monaco di Formula 1 vi aspettano per regalarvi un’esperienza unica, dalle tribune dei circuiti più leggendari.

Il Gran Premio Storico si terrà dal 13 al 15 maggio, mentre quello di Formula 1 dal 26 al 29 maggio.

Venerdì 13 maggio prendono il via le prove libere (30 minuti per ogni serie) del Gran Premio Storico. Le qualificazioni si terranno sabato 14, mentre la gara ufficiale sarà domenica 15.

Vista l’emergenza sanitaria e le restrizioni tuttora in vigore, l’Automobile Club de Monaco sta monitorando attentamente la situazione. Per il momento, non è entrata in vigore nessuna nuova restrizione.

Costi

Per il Gran Premio Storico l’ingresso è gratuito per i minori di 16 anni accompagnati. Per i maggiori di 16 anni, il prezzo del biglietto può arrivare fino a 50 euro a persona.

Per la Formula 1, i biglietti per il giovedì e il venerdì costano rispettivamente 30 e 100 euro a persona (senza posto assegnato). Per il week end, invece, i prezzi salgono, oscillando tra i 150 ai 600 euro a biglietto, a seconda del posto scelto e del giorno di gara.

Avete anche a disposizione i pacchetti VIP, con posti più confortevoli nella tribuna di vostra scelta:

2 giorni (28 e 29 maggio): 450 – 855 euro.

(28 e 29 maggio): 450 – 855 euro. 3 giorni (27, 28 e 29 maggio): 540 – 945 euro.

(27, 28 e 29 maggio): 540 – 945 euro. Pack Silver : 2 giorni (900 euro); 3 giorni (1000 euro)

: 2 giorni (900 euro); 3 giorni (1000 euro) Pack Golden: 2 giorni (1000 o 1100 euro) ; 3 giorni (1150 o 1300 euro)

Acquistando uno di questi pacchetti avrete dritto a un pass VIP che dà accesso agli stand della gara.

Da notare che i biglietti non sono rimborsabili e non è possibile cambiarli, a eccezione dell’annullamento della gara interessata, dello svolgimento a porte chiuse o dell’introduzione di un preciso numero di spettatori da parte dell’ACM.

Potete acquistare i biglietti sul sito ufficiale dell’evento o presso la Biglietteria Ufficiale dell’ACM (44, rue Grimaldi 98000 Monaco).