Il pilota monegasco è uno dei nuovi volti della marca di gioielli APM Monaco.

Tutti se lo contendono. Già testimonial Ray Ban e del video gioco F1 2022, Charles Leclerc è diventato ora anche ambasciatore del marchio APM Monaco. “Sono lieto di annunciare che ho un nuovo partner, APM Monaco”, ha dichiarato il pilota. “Sono molto fiero di rappresentare un brand monegasco di successo”.

Charles Leclerc affiancherà quindi i modelli Baptiste Giabiconi e Thylane Blondeau, già testimonial del marchio creato nel 2012 da Kika e Philippe Prette e che conta 400 negozi in tutto il mondo.

Già testimonial di diversi brand importanti

“Siamo molto onorati di dare il benvenuto al nostro campione monegasco, Charles Leclerc, come ambasciatore di APM Monaco”, ha dichiarato Kika Prette in un comunicato stampa. “Sono diversi anni che sosteniamo lo sport automobilistico e siamo fieri di essere approdati nel mondo della F1”.

Charles Leclerc rappresenta anche altri grandi marchi, come Giorgio Armani e il brand di orologi Richard Mille. Di recente, il pilota monegasco ha anche prestato la voce, in italiano, per il nuovo film di Toy Story, che uscirà in Italia il 15 giugno.

Amante della moda, Leclerc ha più volte esternato il suo desiderio di lanciare una linea di abbigliamento come ha fatto Lewis Hamilton. Potrebbe essere questa la sua prossima sfida?