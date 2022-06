Le pilote monégasque est devenu l’un des nouveaux visages de la marque de bijoux APM Monaco.

Tout le monde se l’arrache. Déjà ambassadeur de Ray Ban et du jeu vidéo F1 2022, Charles Leclerc est désormais l’une des égéries d’APM Monaco. « Je suis très heureux d’annoncer qu’APM Monaco est mon nouveau partenaire, a-t-il confié. Je suis très fier de représenter une marque monégasque avec un tel succès. »

Charles Leclerc rejoint ainsi les mannequins Baptiste Giabiconi et Thylane Blondeau, déjà égéries de la marque créée en 2012 par Kika et Philippe Prette et qui compte 400 boutiques à travers le monde.

Déjà égérie de plusieurs grandes marques

« Nous sommes très honorés d’accueillir notre champion monégasque, Charles Leclerc, en tant qu’ambassadeur de APM Monaco, a déclaré Kika Prette dans un communiqué de presse. Nous soutenons depuis de nombreuses années le sport automobile. Notre arrivée dans le monde de la F1 est une fierté. »

Pour rappel, Charles Leclerc est également le représentant de Giorgio Armani, tout comme de l’horloger Richard Mille. Récemment, le pilote monégasque a également prêté sa voix – en italien – au prochain film de Toy Story, qui sortira le 22 juin prochain en France.

Fan de mode, Charles Leclerc aurait aussi plusieurs fois exprimé son envie de lancer sa ligne de vêtements, à l’image de Lewis Hamilton. Et si c’était ça, son prochain grand défi ?