Grand Prix de Singapour : Première victoire de la saison pour Ferrari et Carlos Sainz

Le pilote espagnol a stoppé la série de Max Verstappen en s’imposant devant Lando Norris (McLaren) et Lewis Hamilton (Mercedes).

La course : Carlos Sainz au sommet

Arrêtez tout. Red Bull n’a pas gagné. Vraiment ? Oui, vous ne rêvez pas, c’est bien une flèche rouge qui a remporté ce Grand Prix de Singapour.

Parti en pole position et dominateur tout au long du week-end, l’Espagnol a logiquement décroché la victoire, récompensant les efforts de la Scuderia Ferrari pour offrir à ses deux pilotes une voiture compétitive et à même de l’emporter.

Charles Leclerc, lui, peut nourrir des regrets. Parti depuis la troisième place sur la grille en pneumatiques soft, le Monégasque a réussi à dépasser George Russell (Mercedes) pour s’emparer de la deuxième place.

Mais la stratégie de Ferrari a été contrariée par l’apparition de la voiture de sécurité après le contact de Logan Sargeant (Williams) avec le mur. Alors que Ferrari a tenté un double arrêt au vingtième tour, le pilote monégasque s’est fait piéger et a vu Lewis Hamilton (Mercedes) lui passer devant dans les stands, avant que ça ne soit a tour de George Russell et Lando Norris.

Quatrième à l’arrivée, après la sortie de Russell en fin de course, Charles Leclerc a laissé passer une occasion de briller, avec une Ferrari performante. Max Vertsappen a lui terminé cinquième.

Prochain rendez-vous, dimanche prochain à Suzuka pour le Grand Prix du Japon.

Le chiffre : 14

Comme le nombre de succès consécutifs glanés par Red Bull avant la victoire de Ferrari à Singapour. C’est la première victoire d’une autre écurie que Red Bull cette saison.

La phrase : « S’il y avait une opportunité cette année, c’était bien celle-là »

Charles Leclerc : « Malheureusement, je ne pense pas qu’on aurait pu faire quelque chose de mieux. Dans tous les cas, je savais que ça allait être difficile. J’ai changé le choix des pneus avec les softs au dernier moment ce (dimanche) matin pour essayer de faire ce qu’on a fait pour la deuxième place dès le début.

La gestion de la course a été extrêmement bonne car Carlos a gagné et c’était à moi de faire un meilleur boulot en qualifications hier (samedi). Je pense que s’il y avait une opportunité cette année, c’était bien celle-là, et on a réussi à la prendre aujourd’hui en tant qu’équipe. »