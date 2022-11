Charles Leclerc (Ferrari) a terminé deuxième du Grand Prix d’Abu Dhabi derrière Max Verstappen (Red Bull). Une performance qui lui permet de finir vice-champion du monde derrière le Néerlandais, vainqueur de quinze courses cette saison.

Au terme d’un dernier Grand Prix à suspense pour la place honorifique de vice-champion du monde, le pilote monégasque a gagné son duel à distance avec Sergio Perez (Red Bull).

Bien aidé par à un changement de stratégie à un seul arrêt contre deux pour le pilote mexicain, Charles Leclerc a finalement terminé la course avec dix secondes d’avance sur son rival.

Le regard déjà tourné vers la saison prochaine

« J’étais à 110 % du premier au dernier tour. Malgré les problèmes de pneus cette saison, j’ai changé de stratégie et ça a bien fonctionné, s’est félicité le Monégasque à l’issue de la course. Je suis vraiment content, c’est une bonne course pour partir en vacances. J’espère qu’on fera un pas en avant la saison prochaine. Red Bull état un niveau au-dessus encore aujourd’hui, il faut bosser pour trouver la performance en course qui nous manque. Mais aujourd’hui on a tout optimisé, c’est bien de voir qu’on peut maximiser la perf dans le team. »

Au championnat du monde, Max Verstappen (454 points) devance Charles Leclerc (308 points) et Sergio Perez (305 points). Au classement constructeurs, Red Bull (759 points), déjà sacré, termine devant Ferrari (554 points) et Mercedes (515 points).