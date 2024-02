Découvrez la nouvelle Ferrari SF-24 de Charles Leclerc

La Ferrari SF-24 a officiellement été présentée mardi par l’écurie italienne, à moins d’un mois de la reprise de la saison.

Publicité

Une robe rouge mate, des appendices en carbone prononcés et des lignes jaunes et blanches, en hommage à la livrée de la 499P, victorieuse des derniers 24 Heures du Mans.

La nouvelle monoplace conçue à Maranello est une petite merveille, qui semble déjà avoir ravi les tifosis italiens, mais aussi Charles Leclerc et Carlos Sainz, qui ont assisté à la présentation sur le circuit de Fiorano et qui seront à son volant dès le 2 mars prochain lors du Grand Prix de Bahreïn.

Une monoplace taillée pour jouer les premiers rôles ?

« J’aime beaucoup l’aspect de la voiture, notamment les parties blanches et jaunes de la carrosserie. Mais ce qui m’intéresse vraiment, c’est son comportement sur circuit, car c’est le plus important, a confié Charles Leclerc, au moment de découvrir sa toute nouvelle monoplace.

La SF-24 devrait être moins sensible et plus facile à conduire, et pour nous, pilotes, c’est ce qu’il nous faut pour performer. Je m’attends à ce que la voiture soit un pas en avant dans plusieurs domaines et d’après l’impression que j’ai eue dans le simulateur, je pense que nous sommes là où nous voulons être. Cette saison, l’objectif est d’être toujours aux avant-postes et je veux donner à nos fans de quoi se réjouir en leur dédicaçant des victoires en course. »

The moment you’ve all been waiting for…



The SF-24 is here!! ❤️💛 pic.twitter.com/KVEcU5929j — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 13, 2024

La 70e voiture construite par la firme italienne nourrira de grandes ambitions cette saison, en attendant l’arrivée de Lewis Hamilton l’année prochaine. « Cette année, nous devons commencer là où nous nous sommes arrêtés à la fin de la saison dernière, lorsque nous étions régulièrement aux avant-postes, avec l’objectif de nous améliorer constamment dans tous les domaines, a affirmé Frédéric Vasseur.

La plus longue saison de Formule 1 nous attend et Charles, Carlos et moi sommes tous d’accord pour dire que nous devons être plus efficaces dans notre gestion des courses, en faisant des choix audacieux, afin d’obtenir le meilleur résultat possible à chaque Grand Prix. »

(Photo © Scuderia Ferrari)

(Photo © Scuderia Ferrari)

(Photo © Scuderia Ferrari)