Scopriamo la nuova Ferrari SF-24 di Charles Leclerc

Martedì scorso, a meno di un mese dall’inizio della stagione, la scuderia italiana ha presentato ufficialmente la Ferrari SF-24.

Una scocca rosso opaco, alettoni pronunciati in carbonio e linee gialle e bianche in omaggio alla 499P vincitrice della 24 ore di Le Mans.

La nuova monoposto prodotta a Maranello è una piccola meraviglia che sembra aver già conquistato i tifosi italiani, e non solo. Anche Leclerc e Sainz, che hanno assistito alla presentazione sul circuito di Fiorano e che siederanno dietro il volante il 2 marzo per il Gran Premio del Bahrein, ne sono entusiasti.

Una monoposto pronta per i primi posti?

“Mi piace molto l’estetica della macchina, soprattutto le parti bianche e gialle della carrozzeria. Ma quello che mi interessa di più è come si comporta sul circuito, è la cosa più importante”, ha affermato Leclerc al momento di scoprire la nuova monoposto.

“La SF-24 dovrebbe essere meno sensibile e più semplice da guidare, ed è quello che serve a noi piloti per dare il meglio. Mi aspetto che l’auto sia un passo avanti sotto diversi aspetti e dall’impressione che ho avuto nel simulatore dovremmo aver ottenuto quello che volevamo. Questa stagione l’obiettivo è essere sempre davanti, voglio dare ai nostri tifosi qualcosa per cui esultare dedicandogli le vittorie in gara”.

Ci sono grandi aspettative per la 70esima vettura costruita dalla casa italiana questa stagione, in attesa dell’arrivo di Lewis Hamilton l’anno prossimo. “Quest’anno, dobbiamo riprendere da dove abbiamo lasciato la scorsa stagione, quando eravamo sempre in testa, con l’obiettivo di migliorare costantemente in tutti i campi”, ha affermato Frédéric Vasseur.

“Ci attende la stagione di Formula 1 più lunga e io, Charles e Carlos siamo tutti d’accordo nel riconoscere che dobbiamo essere più incisivi nella gestione delle gare, facendo scelte audaci, per ottenere il miglior risultato possibile in ogni Gran Premio”.

