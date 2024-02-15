Знакомьтесь с новым Ferrari SF-24 Шарля Леклера

Менее чем за месяц до открытия сезона итальянская марка официально презентовала свой новый Ferrari SF-24.

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Красный матовый кузов, экспрессивные карбоновые спойлеры и белые и желтые полосы в честь ливреи 499P, одержавшего победу на последних 24 часах Ле-Мана.

Новый чудесный болид из Маранелло уже восхитил не только итальянских тифози, но и Шарля Леклера и Карлоса Сайнса, присутствовавших на его презентации на трассе Фьорано перед тем, как сесть за его руль 2 марта на Гран-при Бахрейна.

Болид для главных ролей!

«Мне очень нравится его внешний вид, особенно белые и желтые полосы на кузове. Но больше всего меня интересует его поведение на трассе. Ведь это – самое важное, поделился Шарль Леклер на первой встрече со своим новым жеребцом.

SF-24 должен быть менее уязвимым и попроще в управлении. Это то, что нужно нам, пилотам, для наших достижений. Я жду от него усовершенствований в нескольких вопросах, и по ощущениям на тренажере я думаю, что я их дождался. В этом сезоне наша цель – быть впереди, и я хочу порадовать наших фанатов, посвятив им победы на трассах.»

The moment you’ve all been waiting for…



The SF-24 is here!! ❤️💛 pic.twitter.com/KVEcU5929j — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 13, 2024

В ожидании Льюиса Хэмилтона в следующем году 70-й болид итальянской марки будит большие амбиции в этом сезоне. «В этом году мы начнем с того, на чем остановились в конце прошлого сезона, когда мы систематически были впереди. Наша цель – постоянно совершенствоваться во всех областях, утверждает Фредерик Вассер.

Нас ждет самый долгий сезон Формулы-1. И Шарль, и Карлос и я сам, мы согласны с тем, что мы должны быть более эффективными в управлении гонками, решаться на более смелые выборы, чтобы добиться лучших результатов в каждом Гран-при.»

(Фото © Scuderia Ferrari)

(Фото © Scuderia Ferrari)

(Фото © Scuderia Ferrari)