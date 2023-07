Formule 1 : Le calendrier de la saison 2024 dévoilé

Pour la première fois, vingt-quatre manches seront au programme.

La 81e édition du Grand Prix de Monaco se tiendra le week-end du 24-26 mai 2024. Trois Grand Prix seront cette saison programmés le samedi (Bahreïn, Arabie Saoudite, Las Vegas), dans une saison qui débutera le 2 mars à Bahreïn pour s’achever le 8 décembre à Abou Dhabi.

Embarquez aux côté de Charles Leclerc dans les coulisses du Grand Prix de Monaco 2023

« Je suis ravi d’annoncer le calendrier 2024 avec 24 courses qui offriront une saison passionnante à nos fans du monde entier, a déclaré dans un communiqué le PDG de la F1, Stefano Domenicali. Il y a un énorme intérêt et une demande continue pour la Formule 1, et je pense que ce calendrier trouve le bon équilibre entre les courses traditionnelles et les sites nouveaux et existants. »

Calendrier F1 2024

02 mars 2024 : Grand Prix de Bahreïn – Sakhir

09 mars 2024 : Grand Prix d’Arabie Saoudite – Djeddah

24 mars 2024 : Grand Prix d’Australie – Melbourne

07 avril 2024 : Grand Prix du Japon – Suzuka

21 avril 2024 : Grand Prix de Chine – Shanghai

05 mai 2024 : Grand Prix de Miami – Etats-Unis

19 mai 2024 : Grand Prix d’Emilie-Romagne – Imola

26 mai 2024 : Grand Prix de Monaco – Monte-Carlo

09 juin 2024 : Grand Prix du Canada – Montréal

23 juin 2024 : Grand Prix d’Espagne – Barcelone

30 juin 2024 : Grand Prix d’Autriche – Spielberg

07 juillet 2024 : Grand Prix de Grande-Bretagne – Silverstone

21 juillet 2024 : Grand Prix de Hongrie – Hungaroring

28 juillet 2024 : Grand Prix de Belgique – Spa-Francorchamps

25 août 2024 : Grand Prix des Pays-Bas – Zandvoort

01 septembre 2024 : Grand Prix d’Italie – Monza

15 septembre 2024 : Grand Prix d’Azerbaïdjan – Bakou

22 septembre 2024 : Grand Prix de Singapour – Marina Bay

20 octobre 2024 : Grand Prix des Etats-Unis – Austin

27 octobre 2024 : Grand Prix du Mexique – Mexico City

03 novembre 2024 : Grand Prix du Brésil – Interlagos

23 novembre 2024 : Grand Prix de Las Vegas – Etats-Unis

01 décembre 2024 : Grand Prix du Qatar – Losail

08 décembre 2024 : Grand Prix d’Abou Dhabi – Yas Marina