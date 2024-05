Sunset Monaco : un festival de musique au coeur du Grand Prix

Le Sunset est de retour en PrincipautĂ© pour trois jours de fĂŞte, du vendredi au dimanche, durant le cĂ©lèbre Grand Prix de Formule 1. Nouveaux espaces en plein air, artistes, oeuvres et ambiances… Thomas Peeters et CĂ©dric Houdrouge, crĂ©ateurs de l’Ă©vĂ©nement, nous prĂ©sentent cette nouvelle Ă©dition.

Du 24 au 26 mai prochain, de midi à minuit (voire plus tard pour les plus fêtards) le Sunset ouvre ses portes sur la célèbre plage du Méridien Beach Plaza. Rendez-vous annuel des Monégasques et de la jet-set internationale depuis 2013, ce festival de musique se veut le plus complet possible, avec des styles musicaux et des ambiances pour tous les goûts.

« Nous avons chacun nos propres styles, influences, goĂ»ts, Ă travers les festivals, les voyages, les rencontres que nous faisons. Chaque annĂ©e, nous essayons d’avoir une sĂ©lection de grands DJs connus, d’artistes moins connus mais qui vont apporter une dimension originale au Sunset, puis enfin des locaux qui sont une grosse partie de notre line up. Aussi, nous aurons toute une partie chorĂ©graphique avec des performances extraordinaires, comme des danseurs ou des spectacles de lumière » explique CĂ©dric.

De l’Ă©lectro Ă la deep house, en passant par la disco et autres influences musicales internationales, le Sunset promet cette annĂ©e une programmation musicale audacieuse composĂ©e de grands noms et d’artistes en devenir.

Cette année, les principaux DJs sont Luciano, Andhim, Carlita et Pabels © Sunset Monaco

Casa Sunset, la grande nouveauté

Retour aux sources pour les deux entrepreneurs avec la crĂ©ation de Casa Sunset, un restaurant festif mexicain, non loin de la scène principale. Ouvert jusqu’Ă 3 heures du matin avec une deuxième scène musicale, le restaurant sera accessible depuis le Sunset mais Ă©galement en entrĂ©e libre avec possibilitĂ©, Ă l’inverse, d’acheter un billet pour le festival, sous rĂ©serve de places disponibles.

« À l’inverse de Sunset, ce nouveau lieu est libre d’accès, une manière de revenir au concept original et notre volonté d’organiser un « no entry free festival ». Et du côté des saveurs, nous allons travailler en collaboration avec la chef mexicaine Paola Segura et Yoni Gurman qui ont un restaurant mexicain sur Nice. Ils vont élaborer une carte spéciale Grand Prix, avec une cuisine fusion mexicaine », précise Thomas.

Casa Sunset occupera temporairement l’espace du restaurant Muse Monte-Carlo © Sunset Monaco

© Sunset Monaco

© Sunset Monaco

© Sunset Monaco

Un espace sur la plage pour « chiller »

Pour se dĂ©tendre, Thomas et CĂ©dric ont tout prĂ©vu. L’espace plage a Ă©tĂ© revu pour laisser place Ă La Petite Plage, un coin unique et intimiste pour se poser et profiter en fond de la musique du Sunset.

« La Petite Plage c’est un lounge Ă ambiance marocaine. Les participants pourront profiter d’un circuit entre La Petite Plage, Casa Sunset et le Sunset. Si je me mets dans la peau d’un client, je me dis que la musique, l’artistique, et le fait de pouvoir facilement retrouver ses amis dans un endroit en plein air, font la diffĂ©rence » explique Thomas.

Des oeuvres d’Orlinski pour couronner le tout

Pour cette 11e Ă©dition, l’Ă©quipe de Richard Orlinski, l’artiste contemporain français le plus vendu dans le monde, a souhaitĂ© collaborer avec le Sunset pour faire sortir l’art des galeries. Quatre Ĺ“uvres, dont une crĂ©ation inĂ©dite aux couleurs de la « beach party » monĂ©gasque, seront exposĂ©es sur la plage du MĂ©ridien Beach Plaza durant ces trois jours.

« La manager de Richard, Shana, est de Monaco. Elle a donc proposĂ© ce partenariat. Les pièces seront monumentales, de 2 Ă 3 mètres de haut. Il se trouve que Richard est au festival de Cannes donc il en profite pour venir au Grand Prix. Il sera d’ailleurs accompagnĂ© de plusieurs amis comme Tony Parker et donnera Ă©galement une session de rencontre et d’Ă©changes avec les Sunsetters le vendredi » se rĂ©jouit Thomas.

Monsieur Richard Orlinski © Sunset Monaco

D’une soirĂ©e privĂ©e Ă un festival

Partis d’une soirĂ©e privĂ©e entre amis Ă Nice, les deux copains d’enfance Thomas Peeters et CĂ©dric Houdrouge se laissent emporter par leur passion commune, la musique. De 30 convives ils passent rapidement Ă 300, avant de professionnaliser leur grande soirĂ©e du Grand Prix et de lancer le Sunset Ă Monaco.

« Le Sunset est une fiertĂ©. Ce qui est beau c’est surtout notre histoire. Tout a commencĂ© dans un jardin sur les hauteurs de Nice avec une enceinte et 15 copains. Aujourd’hui c’est un festival de musique sur trois jours avec nos artistes prĂ©fĂ©rĂ©s, qu’on aurait jamais pensĂ© avoir en PrincipautĂ©. Des projets nous en avons encore pleins et j’espère que cette aventure perdurera encore des annĂ©es » confit CĂ©dric.

Thomas conclut « Nous faisons ça car nous aimons la stimulation et l’adrénaline qu’il y a autour de cet événement. L’attention est bonne et saine. Nous souhaitons conserver les fondamentaux et les principes de bases, c’est une fête pour amis monégasques où ils seront toujours prioritaire et je pense que nous avons une politique tarifaire assez juste pour un week-end de Grand-Prix. Et aussi, en terme d’artistes nous mettons le paquet ».

Thomas Peeters et Cédric Houdrouge, les fondateurs du festival Sunset © Sunset Monaco

© Sunset Monaco

Informations pratiques :